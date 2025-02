Ministrul israelian al Apărării ordonă armatei să pregătească „un plan al plecării voluntare” a palestinienilor din Gaza

Guvernul israelian ia această decizie după ce noul preşedinte american Donald Trump şi-a exprimat intenţia de a prelua controlul Fâşiei Gaza şi de a-i muta pe palestinienii care trăiesc în această enclavă.

”Salut planul îndrăzneţ al preşedintelui Trump. Locuitorii (Fâşiei) Gaza ar trebui să fie autorizaţi să părăsească (Fâşia) Gaza şi să emigreze liber, aşa cum este normal în lume”, a declarat Israel Katz, citat de postul israelian Canalul 12.

Întrebat ce ţări îi vor găzdui pe palestinieni, ministrul israelian al Apărării a răspuns că ar trebui să fie ţările care se opun operaţiunilor militare ale Israelului în Fâşia Gaza.

”Ţări ca Spania, Irlanda, Norvegia şi altele, care au acuzat şi au făcut false acuzaţii împotriva Israelului privind aceste acuzaţii în (Fâşia) Gaza, sunt obligate în mod legal să permită oricărui rezident al (Fâşiei) Gaza să intre pe teritoriul lor”, a declarat el.

Planul lui Israel Katz cuprinde opţiuni de ieşire pe cale terestră şi dispoziţii speciale în vederea plecării pe cale maritimă şi aeriană, potrivit Canalului 12.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizează împotriva oricărei tentative de „epurare etnică” în Fâşia Gaza, reacţionând împotriva declaraţiilor noului preşedinte american Donald Trump, care a propus o plecare a palestinienilor din această enclavă devastată de un război cu Israelul, relatează AFP.

„Esenţa însăşi a exercitării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian se raportează la dreptul palestinienilor de a trăi pur şi simplu ca fiinţe umane pe propriul lor pământ”, a subliniat miercuri, în faţa membrilor Comitetlui ONU al Drepturilor Palestinienilor, Antonio Guterres.

