Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte

Stiri actuale
06-12-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Pasionații de lectură s-au întâlnit la târgul Gaudeamus din București, pentru titluri noi și volume de colecție, numai bune de pus sub brad.

autor
Liliana Curea

Organizatorii spun că printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte în perioada sărbătorilor.

Într-o lume plină de tehnologie, târgul de carte Gaudeamus a reușit să readucă publicul mai aproape de lectură. Printre lansările de la această ediție a fost una specială, în care copiii au ascultat fragmente din povestirea ''Adio, nuielușe'', la care au putut participa și copiii cu deficiențe de auz.

Momentele emoționante au avut loc la lansarea volumelor "Fiul flaşnetarului" şi "Albert cel transparent din când în când", scrise de Alex Donovici.

Mai multi copii din Dâmbovița, care iubesc lectura și cărțile, au ajuns în mijlocul târgului de carte.

Citește și
Gaudeamus
Târgul de carte Gaudeamus se încheie. În ultima zi au fost cele mai multe lansări, dar și cei mai mulți vizitatori

Asociația ''Totul este posibil'': ”O carte este o ușă deschisă spre o viață mai bună, este acel moment când înțelegi că viața ta depinde de tine, cel mai frumos dar din lume pentru copii este cartea''.

La Gaudeamus, am întâlnit-o si pe scriitoarea Ana Blandiana, care ne-a spus ca toata viața le-a vorbit copiilor despre importanța cărților.

Ana Blandiana: ”Le spun elevilor că nu se poate să se priveze de fericirea pe care ți-o dă lectura, că trebuie să încerce asta''.

Organizatorii speră ca astfel de inițiative să reaprindă interesul pentru citit încă de la cele mai fragede vârste.

Cornelia Chifor, organizator: ”La această ediție, dacă ar fi să analizăm profilul publicului, foarte tânăr, prioritate au avut cărțile pentru copii și pentru tineret. Au fost mii de copii în aceste zile, sunt încă în târg foarte mulți”.

Mamă: ”Este foarte greu să convingem părinții să dea bani pe cărți, când nevoile lor sunt altele, este și mai greu să convingem copiii să citească. Mai ales generația aceasta are o rezistență la efort mai scăzută și atunci trebuie cumva cărțile să fie adapatate către curiozitățile lor, autorii să vină cu informație mai actuală, mai din lumea lor''.

Copil: ”Trebuie să înceapă acțiunea devreme, pentru că altfel nu prea mă prinde''.

Deși târgurile de carte nu duc lipsă de vizitatori, din păcate, statisticile arată că românii nu se dau în vânt după citit. Conform ultimului barometru cultural 46% dintre conaționali nu au citit nicio carte tipărită în ultimul an, iar 81% nu au ascultat niciodată un audiobook.

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 06-12-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Citește și...
Curtea Veche Publishing anunță concursul de manuscrise „crime drama”. Câștigătorul, anunțat la Gaudeamus și premiat de ProTV
Cultura
Curtea Veche Publishing anunță concursul de manuscrise „crime drama”. Câștigătorul, anunțat la Gaudeamus și premiat de ProTV

După două ediții Book to Screen – Bun de filmat!, desfășurate în cadrul Bookfest 2024 și Les Films de Cannes à Bucarest 2024, unde PRO TV a acordat premiul De la Carte la Film, Curtea Veche Publishing organizează concursul de manuscrise „crime drama”.

Târgul de carte Gaudeamus se încheie. În ultima zi au fost cele mai multe lansări, dar și cei mai mulți vizitatori
Stiri Diverse
Târgul de carte Gaudeamus se încheie. În ultima zi au fost cele mai multe lansări, dar și cei mai mulți vizitatori

În ultima zi a târgului de carte Gaudeamus au fost cele mai multe lansări, dar și cei mai mulți vizitatori.

Cărți pentru toate gusturile la târgul Gaudeamus. Iubitorii de lectură au cumpărat ediții de lux chiar și la jumătate de preț
Stiri Diverse
Cărți pentru toate gusturile la târgul Gaudeamus. Iubitorii de lectură au cumpărat ediții de lux chiar și la jumătate de preț

De sărbători, dăruim haine și jucării, dar și cărți de povești albume de artă sau volume tematice alese, atent în funcție de pasiunile celor apropiați!

Recomandări
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești
Stiri externe
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete
Stiri actuale
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Decembrie 2025

29:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28