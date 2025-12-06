Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte

Pasionații de lectură s-au întâlnit la târgul Gaudeamus din București, pentru titluri noi și volume de colecție, numai bune de pus sub brad.

Organizatorii spun că printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte în perioada sărbătorilor.

Într-o lume plină de tehnologie, târgul de carte Gaudeamus a reușit să readucă publicul mai aproape de lectură. Printre lansările de la această ediție a fost una specială, în care copiii au ascultat fragmente din povestirea ''Adio, nuielușe'', la care au putut participa și copiii cu deficiențe de auz.

Momentele emoționante au avut loc la lansarea volumelor "Fiul flaşnetarului" şi "Albert cel transparent din când în când", scrise de Alex Donovici.

Mai multi copii din Dâmbovița, care iubesc lectura și cărțile, au ajuns în mijlocul târgului de carte.

Asociația ''Totul este posibil'': ”O carte este o ușă deschisă spre o viață mai bună, este acel moment când înțelegi că viața ta depinde de tine, cel mai frumos dar din lume pentru copii este cartea''.

La Gaudeamus, am întâlnit-o si pe scriitoarea Ana Blandiana, care ne-a spus ca toata viața le-a vorbit copiilor despre importanța cărților.

Ana Blandiana: ”Le spun elevilor că nu se poate să se priveze de fericirea pe care ți-o dă lectura, că trebuie să încerce asta''.

Organizatorii speră ca astfel de inițiative să reaprindă interesul pentru citit încă de la cele mai fragede vârste.

Cornelia Chifor, organizator: ”La această ediție, dacă ar fi să analizăm profilul publicului, foarte tânăr, prioritate au avut cărțile pentru copii și pentru tineret. Au fost mii de copii în aceste zile, sunt încă în târg foarte mulți”.

Mamă: ”Este foarte greu să convingem părinții să dea bani pe cărți, când nevoile lor sunt altele, este și mai greu să convingem copiii să citească. Mai ales generația aceasta are o rezistență la efort mai scăzută și atunci trebuie cumva cărțile să fie adapatate către curiozitățile lor, autorii să vină cu informație mai actuală, mai din lumea lor''.

Copil: ”Trebuie să înceapă acțiunea devreme, pentru că altfel nu prea mă prinde''.

Deși târgurile de carte nu duc lipsă de vizitatori, din păcate, statisticile arată că românii nu se dau în vânt după citit. Conform ultimului barometru cultural 46% dintre conaționali nu au citit nicio carte tipărită în ultimul an, iar 81% nu au ascultat niciodată un audiobook.

