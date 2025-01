Bucurie în Cisiordania. Palestinianul deţinut de cel mai mult timp în Israel, de 40 de ani, pe lista eliberaţilor

O mulţime compactă ş-a exprimat bucuria la trecrea unui autobuz la bordul căruai se aflau o parte dintre foştii deţinuţi pe străzile din Ramallah, în Cisiordania ocupată.

Potrivit unor jurnalişti AFP, mii de persoane au venit în acest oraş palestinian, sediul Autorităţii Palestiniene, să-i primească.

Eliberarea deţinuţilor a fost confirmată sâmbătă după-amiaza de către Administraţia Penitenciară israeliană.

”Teoriştii”, eliberaţi cu ”aprobarea autorităilor politice” provin de la închisorile de la Ofer, în Cisiordania, şi Ktziot, în sudul Israelului.

Acest nou schimb de ostatici şi deţinuţi intervine în cadrul unui acord de încetarea focului în Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, după 15 luni de conflict, a cărei primă fază, de şase săptămâni, urmează să permită eliberarea a 33 de ostatici în schimbul eliberării a aproximativ 1.900 de deţinuţi palestinieni.

În total 90 de deţinuţi palestinieni au fost eliberaţi în prima zi a armistiţiului, duminică, în schimbul eliberării a trei ostatice israeliene, potrivit News.ro.

Palestinianul deţinut de cel mai mult timp fără întrerupere - 40 de ani - în Israel, Mohammed Tous, se află pe lista palestinienilor eliberaţi sâmbătă de către Israel, potrivit Clubului Deţinuţilor Palestinieni.

Mohammed Tous, în vârstă de 69 de ani, încarcerat din 1985, un membru al Fatah, o mişcaree înfiinţată de către Yasser Arafat, liderul istoric al palestinienilor, se află pe lista deţinuţilor eliberaţi, a declarat AFP acest ONG de apărarea drepturilor deţinuţilor.

Mohammad al-Tous, a Fatah leader born in 1956, is one of the 23 remaining pre-Oslo prisoners detained by Israel. He once survived an Israeli airstrike on a car he was traveling in, earning him the nickname 'the living martyr.' He joined Fatah in 1970 at the age of 14, and was a… pic.twitter.com/eO9HRtjMYr