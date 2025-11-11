Proteste masive în Serbia față de legea care accelerează dezvoltarea proiectului lui Jared Kushner, ginerele lui Trump

Stiri externe
11-11-2025 | 22:34
protest belgrad anti kushner
AFP

Mii de oameni au protestat, marți, în Serbia faţă de adoptarea legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

autor
Stirileprotv

Mii de oameni au înconjurat marţi fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.

Manifestaţia de marţi se adaugă unei serii de proteste antiguvernamentale care îi dau bătăi de cap preşedintelui Aleksandar Vucic, declanşate de prăbuşirea, în urmă cu un an, a acoperişului unei gări recent renovate, ceea ce a provocat moartea a 16 persoane.

„Am venit aici pentru a ne ridica vocea împotriva legii” adoptate de parlament săptămâna trecută, a declarat Teodora Smiljanic, o protestatară în vârstă de 48 de ani. „Prin adoptarea acestei legi, el (Vucic) urmăreşte să-l mulţumească pe Trump şi să-i câştige favorurile”, a spus ea. „Poate că el crede că Trump ar putea, în schimb, să ridice sancţiunile împotriva NIS”, compania petrolieră sârbă controlată de Rusia, a adăugat femeia.

NIS, singura rafinărie de petrol din Serbia, care este deţinută de Rusia, se află sub sancţiuni americane, ceea ce stârneşte îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în timpul iernii tipic geroase din ţara balcanică.

Citește și
protest anti vucic
Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad

Parlamentarii sârbi au adoptat vineri o lege care va permite proceduri administrative mai rapide pentru firma Affinity Global Development a lui Jared Kushner, pentru a construi un hotel, apartamente, magazine şi birouri pe locul fostului sediu al armatei iugoslave, potrivit News.ro.

Mulţi sârbi consideră vechiul sediu, care a fost avariat în 1999 în urma bombardamentelor NATO din timpul conflictului din Kosovo, un omagiu adus celor care au murit şi un monument al arhitecturii moderniste din epoca iugoslavă şi s-au opus semnării unui contract de închiriere pe 99 de ani cu Affinity Global Development anul trecut.

Unii politicieni din opoziţie au susţinut că legea este neconstituţională, dar majoritatea guvernamentală a aprobat-o fără amendamente, afirmând că este crucială pentru menţinerea unor relaţii bune cu SUA.

„El (Vucic) încearcă să-l corupă pe Trump”, a declarat marţi pentru N1 TV Zdravko Ponos, fost şef al statului major al armatei şi actualul lider al partidului de opoziţie Srbija Centar.

Affinity Partners, holdingul de investiţii mai larg al lui Kushner, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă marţi de Reuters.

În ciuda protestelor, guvernul lui Vucic a retras în noiembrie anul trecut statutul de patrimoniu cultural protejat de care se bucura vechiul complex militar.

Kushner, care este căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, a înfiinţat Affinity Global Development după ce a demisionat din funcţia de consilier la Casa Albă în 2021.

Sursa: News.ro

Etichete: protest, donald trump, serbia, belgrad,

Dată publicare: 11-11-2025 22:34

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Summit istoric pentru extinderea UE. Zelenski, Vucic, Maia Sandu și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles
Stiri externe
Summit istoric pentru extinderea UE. Zelenski, Vucic, Maia Sandu și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles

Liderii din Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, iau parte, marți, de la ora 14:00, la summitului privind extinderea UE, organizat la Bruxelles.

Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad
Stiri externe
Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad

În Serbia, zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă, până seara târziu, la Novi Sad, pentru a comemora un an de la accidentul în care au murit 16 oameni.

Statul NATO care a iritat Serbia, după ce a vândut arme în Kosovo. Președintele Vucic: „Sunt îngrozit”
Stiri externe
Statul NATO care a iritat Serbia, după ce a vândut arme în Kosovo. Președintele Vucic: „Sunt îngrozit”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a acuzat Turcia că încalcă legile internaționale și destabilizează Balcanii de Vest prin furnizarea de arme către Kosovo.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28