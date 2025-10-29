Ministrul belgian al Apărării a amenințat Moscova că va fi ștearsă de pe hartă dacă va ataca NATO. Rusia i-a răspuns rapid

Stiri externe
29-10-2025 | 22:53
Theo Francken
Getty

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă președintele rus Vladimir Putin va hotărî să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.

autor
Alexandru Toader

Întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Theo Francken (foto, articol) a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi am șterge Moscova de pe hartă”.

Ulterior, Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care califică cuvintele lui Francken drept „provocatoare” și „iresponsabile”.

„Aventurismul lui Francken este, din păcate, o întruchipare a unei devieri militariste care câștigă tot mai mult avânt în partidul european al războiului”.

Francken a declarat în interviu că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului, potrivit Ukrainska Pravda.

Citește și
trupe sua in romania, soldati sua in romania
Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici „omuleți verzi” în Estonia care incită minoritatea rusofonă împotriva „regimului nazist”. Înainte să ne dăm seama, vor fi anexat o parte din Estonia.” („Omuleții verzi” sunt soldați sau agenți ruși fără însemne care apar pe teritoriul străin pentru a desfășura operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – n.red).

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Rusia, moscova, belgia,

Dată publicare: 29-10-2025 22:53

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Citește și...
Rusia susține că războiul din Ucraina se va încheia într-un an. „Trebuie să facem acest lucru posibil”
Stiri externe
Rusia susține că războiul din Ucraina se va încheia într-un an. „Trebuie să facem acest lucru posibil”

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului
Stiri externe
Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului

Unele dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului au reacționat după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România.

Rusia a testat o dronă submarină Poseidon cu capacitate nucleară. Putin o laudă: „Nu poate fi interceptată”
Stiri externe
Rusia a testat o dronă submarină Poseidon cu capacitate nucleară. Putin o laudă: „Nu poate fi interceptată”

Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28