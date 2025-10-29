Ministrul belgian al Apărării a amenințat Moscova că va fi ștearsă de pe hartă dacă va ataca NATO. Rusia i-a răspuns rapid

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă președintele rus Vladimir Putin va hotărî să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.

Întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Theo Francken (foto, articol) a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi am șterge Moscova de pe hartă”.

Ulterior, Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care califică cuvintele lui Francken drept „provocatoare” și „iresponsabile”.

„Aventurismul lui Francken este, din păcate, o întruchipare a unei devieri militariste care câștigă tot mai mult avânt în partidul european al războiului”.

Francken a declarat în interviu că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului, potrivit Ukrainska Pravda.

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici „omuleți verzi” în Estonia care incită minoritatea rusofonă împotriva „regimului nazist”. Înainte să ne dăm seama, vor fi anexat o parte din Estonia.” („Omuleții verzi” sunt soldați sau agenți ruși fără însemne care apar pe teritoriul străin pentru a desfășura operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – n.red).

