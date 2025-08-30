Miniștrii de externe ai UE se ceartă din cauza situației din Fâșia Gaza. Unii vor sancțiuni asupra Israelului, alții refuză

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au contrazis, sâmbătă, cu privire la războiul din Gaza, unii cerând ca UE să exercite o presiune economică puternică asupra Israelului, în timp ce alții au afirmat că nu sunt dispuși să meargă atât de departe.

„Suntem divizați cu privire la această chestiune”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, la sosirea sa la o reuniune cu miniștrii în capitala daneză Copenhaga.

„Dacă nu avem o poziție unitară... cu privire la acest subiect, nu avem voce pe scena internațională. Așadar, este cu siguranță foarte problematic”, a afirmat ea, potrivit Reuters.

Kallas a declarat că „nu este foarte optimistă” în ceea ce privește posibilitatea ca miniștrii să ajungă la un acord chiar și asupra unei propuneri pe care ea o descrie ca fiind indulgentă – întrucât este mai puțin severă decât alte opțiuni – de a restricționa accesul Israelului la un program de finanțare a cercetării al UE.

Războiul – declanșat ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului de către gruparea militantă palestiniană Hamas – a scos la suprafață diferențe profund înrădăcinate între cele 27 de țări ale UE cu privire la Orientul Mijlociu.

Multe guverne ale UE au criticat modul în care Israelul a condus războiul, în special în ceea ce privește moartea civililor și restricțiile asupra ajutorului umanitar. Însă acestea nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la o acțiune politică sau economică a UE cu impact.

Țări precum Irlanda, Spania, Suedia și Țările de Jos au solicitat suspendarea acordului de liber schimb al UE cu Israelul. Însă aliații tradiționali ai Israelului, precum Germania, Ungaria și Republica Cehă, au respins astfel de măsuri.

„Dacă UE nu acționează acum în mod colectiv și nu ia sancțiuni împotriva Israelului, când o va face? Ce altceva ar mai putea fi necesar? Copiii mor de foame”, a declarat ministrul irlandez de externe, Simon Harris.

Foamete în Fâșia Gaza

Un organism global de monitorizare a foametei, care colaborează cu Organizația Națiunilor Unite și cu marile agenții de ajutor umanitar, a anunțat săptămâna trecută că a constatat existența unei foamete în Gaza. Israelul a respins aceste concluzii.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului, comerțul cu mărfuri între cele două părți ridicându-se la 42,6 miliarde de euro (49,9 miliarde de dolari) anul trecut, potrivit UE.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul a precizat clar că Israelul trebuie să respecte principiile umanitare în războiul său împotriva Hamas și că Germania a suspendat livrarea de arme care ar putea fi utilizate în Gaza.

El a afirmat însă că Germania „nu este foarte convinsă” de propunerea de a restricționa accesul Israelului la fondurile de cercetare ale UE, punând sub semnul întrebării utilitatea suspendării unei astfel de cooperări civile pe care el o consideră sensibilă.

Oficialii Comisiei Europene spun că au propus această măsură pentru a trimite un semnal inițial Israelului și pentru că nu este nevoie de unanimitate pentru a fi adoptată. Ar fi suficient sprijinul a 15 țări, dacă acestea reprezintă 65% din populația UE.

Israelul a respins criticile privind modul în care a condus războiul și afirmă că acțiunea sa militară este necesară pentru a învinge Hamas.

