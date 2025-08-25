Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

Cel puțin 20 de oameni, inclusiv 5 jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși într-un atac israelian asupra Spitalului Nasser, din sudul Fâșiei Gaza.

Armata israeliană a anunțat că investighează, dar afirmă că jurnaliștii nu sunt ținte.

Mai multe persoane au fost ucise în primul atac asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, iar altele în al doilea, care a avut loc în timp ce salvatorii se aflau la fața locului, susține apărarea civilă, controlată de Hamas. Imaginile arătau urmările exploziei pe un etaj superior.

Un cameraman care lucra pentru Reuters și o jurnalistă independentă, colaboratoare a Associated Press, se numără printre cei uciși în atacul asupra Spitalului Nasser, cel mai mare din sudul enclavei palestiniene. Printre victime se află și un jurnalist de la Al Jazeera și un fotojurnalist.

Associated Press: Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a transmis despre lupta disperată a medicilor de la Spitalul Nasser pentru a salva copii care suferă de foame.

Adam Parsons, corespondent Sky News: Israelul a interzis accesul jurnaliștilor străini în Gaza încă de la începutul războiului. Așa că presa internațională depinde de jurnaliștii care se află în Fâșia Gaza pentru a ne furniza imagini și informații. Își riscă viața pentru că trăiesc într-o zonă de război, unde, cu doar câteva zile în urmă, ONU a declarat oficial condiții de foamete. Au mai fost atacuri asupra acestui spital, Nasser, care încă rezistă. Israelul susține că spitalul este folosit de Hamas ca centru de operațiuni.

Atacul s-a produs la două săptămâni după ce șase jurnaliști, dintre care patru de la Al Jazeera, au fost uciși într-un raid israelian țintit lângă Spitalul al-Shifa din orașul Gaza. Potrivit armatei israeliene, raidul a vizat cunoscutul reporter Al Jazeera, Anas al-Sharif, acuzat că „a condus o celulă teroristă Hamas.”

Adam Parsons, corespondent Sky News: Totul se întâmplă într-un moment în care Gaza este în centrul unei enorme atenții generale. Acum o săptămână, Hamas a acceptat o propunere de armistițiu negociată de mediatorii din Cairo. Deocamdată nu există niciun răspuns de la premierul Netanyahu. În acest moment, orașul Gaza este încercuit de trupe și blindate israeliene, iar o operațiune militară terestră de amploare este așteptată.

Potrivit presei israeliene, șeful de stat major al armatei israeliene afirmă că armata a creat condițiile pentru un acord care să includă eliberarea ostaticilor aflați încă în mâinile Hamas. Totul depinde de decizia politică a guvernului Netanyahu.

