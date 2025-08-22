Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel

Israel Katz
AFP

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează AFP.

„În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea" mişcării islamiste palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun", a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.

Premierul israelian Netanyahu ordonă „negocieri imediate'”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seara că a dat ''instrucțiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor'' ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistițiu, informează AFP.

''Am dat instrucțiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noștri și pentru a pune capăt războiului în condiții acceptabile pentru Israel'', a declarat premierul, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă.

El nu a făcut nicio referire explicită la cea mai recentă propunere a mediatorilor (Egipt, Qatar și SUA), ce prevede, potrivit unor surse din Hamas și Jihadul Islamic, un armistițiu de 60 de zile însoțit de eliberarea în două etape a ostaticilor luați pe 7 octombrie și ținuți în continuare captivi în Gaza.
 

Sursa: Agerpres

