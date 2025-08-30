Diviziuni în UE pe tema sancțiunilor contra Israelului: Germania, Ungaria și Slovacia blochează consensul

Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a recunoscut sâmbătă că nu este ''foarte optimistă'' cu privire la posibilitatea ca Uniunea Europeană să sancţioneze Israelul, în pofida situaţiei umanitare catastrofice din Fâşia Gaza, informează AFP şi Reuters.

''Nu sunt foarte optimistă şi cu siguranţă nu vom adopta decizii astăzi (sâmbătă)'', a afirmat Kallas la Copenhaga, înaintea unei reuniuni informale a miniştrilor de externe din Uniunea Europeană, găzduită de preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Comisia Europeană a propus suspendarea finanţărilor europene pentru start-up-urile israeliene, dar ''nici măcar această măsură'', mult mai ''indulgentă'', nu a reuşit să adune consensul Celor 27, între care există divizări, a subliniat fosta şefă a guvernului eston.

Mai multe state membre UE, printre care Germania, Ungaria şi Slovacia, sunt reticente faţă de adoptarea unor sancţiuni contra Israelului, în timp ce altele, cum sunt Irlanda şi Spania, sunt mai favorabile.

Uniunea Europeană trebuie să ''treacă de la vorbe la fapte'', a afirmat ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen, care a sugerat ca posibilă măsură interzicerea importurilor de produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania. Această măsură poate fi luată prin vot cu majoritate calificată (vot favorabil din partea a 55% dintre statele membre, reprezentând cel puţin 65% din populaţia UE).

Situaţia din Gaza este o ''tragedie absolută'', a declarat la rândul său ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot.

Războiul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până vineri la prânz, au murit 63.025 de persoane (dintre care 59 în precedentele 24 de ore) şi alte 159.490 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

