ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”

ONU a declarat vineri - în mod oficial, pentru prima oară în Orientul Mijlociu - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”, potrivit unor experţi ONU.

Israelul ameninţă să distrugă cel mai mare oraş din acest teritoriu palestinian devastat de război, relatează AFP.

După luni de avertismente împotriva unei foamete în Fâşia Gaza, Cadrul Integrat de Clasificarea Siguranţei Alimentare (IPC), un organism al ONU cu sediul la Roma, a confirmat că o foamete este în curs în guvernoratul Gaza.

Israelul a denunţat imediat un anuţ părtinitor, ”fondat pe minciunile Hamasului”, o mişcare islamistă palestiniană al cărui atac fără precedent la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a declanşat războiul.

”Nu există foamete în Fâşia Gaza”, subliniază Ministerul israelian de Externe.

Potrivit IPC, foametea urmează să se extindă în guvernoratele Deir el-Balah (centru) şi Khan Yunis (sud) până la sfârşitul lui septembrie.

Guvernoratul Gaza reprezintă aproximativ 20% din suprafaţa teritoriului palestinian.

Dacă i se daugă guvernoratele Khan Yunis (29,5%) şi Deir el-Balah (16%), foametea va cuprinde o suprafaţă de 65,5% - reprezentând două treimi din suprafaţa totală a Fâşiei Gaza, un teritoriu sărac, de 365 de kilometri pătraţi, în care trăiesc îngesuiţi peste două milioane de plaestinieni.

Potrivit experţilor ONU, peste un sfert de milion de persoane din Gaza înfruntă condiţii ”catastrofale” - cel mai mare nivel de suferinţă alimentară al IPC, caracterizat de foamete şi moarte.

Această foamete ”ar fi putut să fie evitată”, în lipsa ”obstrucţionării sistematice a Israelului”, acuză însărcinatul ONU cu Coordonarea Afacerilor Umanitare Tom Fletcher.

COGAT, un organism din cadrul Ministerului israelian al Apărării care supervizează Afacerile Civile în teritoriile Palestiniene ocupate, denunţă acest raport al IPC drept ”mincinos şi părtinitor”.

El acuză IPC de faptul că nu aţinut cont de eforturi desfăşurate în ultimele săptămâni în vederea unei ”stabilizări a situaţiei umanitare în Fâşia Gaza”.

”Porţile iadului”

Înaltul Comiar al ONU însărcinat cu drepturiloe omului Volker Türk avertizează vineri că ”înfometarea unor oameni în scopuri militare este o crimă de război”.

”Nu putem lăsa această situaţie să dureze în deplină impunitate”, cere, la rândul său, secretarul general al ONU Antonio Guterres.

”Avem nevoie de un armistiţiu imediat, de eliberarea iminentă a tuturor ostaticilor şi de un acces umanitar total şi fără oprelişti”, aduagă el.

Israelul a ameninţat cu puţin mai înainte să distrugă oraşul Gaza, dacă Hamasul nu acceptă pacea în condiţiile sale, la o zi după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat undă verde unor negocieri vizând eliberarea tuturor ostaticilor răpiţi la 7 octombrie şi ţinuţi în Fâşia Gaza.

”În curând, porţile iadului se vor deschide în faţa criminalilor şi violatorilor din Hamas la Gaza, până când vor accepta condiţiile impuse de către Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea” Hamasului, a scis pe X ministrul Apărării Israel Katz.

Joi seara, Netanyahu a anunţat că a ordonat ”negocieri imediate” în vederea ”eliberării tuturor ostaticilor şi încetarea războiului în condiţii acceptabile Israelului”.

Fără să o citeze în mod explicit, el răspundea ultimei propuneri a mediatorilor - Egipt, Qatar şi Statele Unite - în vederea unui armistiţiu.

Gamele goale

”Ştiţi cine moare de foame? Ostaticii răpiţi şi torturaţi de către barbarii din Hamas”, a reacţionat pe X ambasadorul Statelor unite în Israel Mike Huckabee, un fervent susţinătot al Israelului, chiar înainte de publicarea raportului IPC.

Jurnalişti AFP din Fâşia Gaza asistă zilnic la distribuiri alimentare la care mulţimi de palestinieni de toate vârstele se reped strigând, plângând şi implorând să li se umple gamelele sau caserolele goale pe care le întind cu energia disperării către cantine de campanie.

Israelul - care controlează în prezent aproximativ 75% din teritoriul palestinian - îşi intensifică presiunile militare şi se declară în acelaşi timp dispus să negocieze un acord în vederea unui armistiţiu şi eliberării ostaticilor.

Guvernul Netanyahu a aprobat săptămâna aceasta un plan de luare cu asalt a oraşului Gaza, cel mai mare din enclavă, şi a anunţat mobilizarea a 60.000 de rezervişti suplimentari.

Hamasul şi-a dat luni acordul unui proiect de acord care prevede, potrivit unor surse palestiniene, un armistiţiu de 60 de zile în care ostaticii ţinuţi în continuare în Fâşia Gaza - 49 în total, dintre care 27 au fost declaraţi morţi de către armata israeliană - să fie eliberaţi în două etape, în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni încarceraţi în Israel.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israelienă, majoritatea civili, potrivt unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale isreliene.

Campania de represalii militare israeliene în Fâşia Gaza s-a soldat cu cel puţin 62.192 de morţi, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Guvernul Hamas.

Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi.

