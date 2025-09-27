Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad

Stiri externe
27-09-2025 | 16:50
Bashar al-Assad
AFP

Un judecător sirian a anunţat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după înlăturarea sa de la putere, acesta urmând să fie dat în urmărire internaţională prin Interpol.

autor
Ioana Andreescu

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite "Primăvara Arabă", o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

O mişcare pro-democraţie a fost declanşată astfel în această ţară în 2011, dar preşedintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform avocaţilor pentru drepturile omului.

Înlăturarea lui al-Assad de la putere

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a preşedintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului. Miniştrii sirieni ai Externelor şi Apărării au efectuat deja vizite la Moscova, iar Ahmed al-Sharaa a avut în februarie o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, ei convenind atunci să continue contactele pentru a dezvolta o agendă de cooperare bilaterală, dar nu au ajuns la niciun acord cu privire la viitorul celor două baze militare ruseşti din Siria. Preşedintele sirian a primit din partea Rusiei invitaţia să participe în octombrie la Moscova la summitul Rusia - Liga Arabă.

Citește și
iran siria
Iranul a declarat că a primit „mesaje” din partea noilor conducători ai Siriei
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Sursa: Agerpres

Etichete: siria, arest, fost presedinte, mandat,

Dată publicare: 27-09-2025 16:50

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Țara în care SUA au decis să își reducă prezența. Washingtonul retrage trupe și închide din bazele militare
Stiri externe
Țara în care SUA au decis să își reducă prezența. Washingtonul retrage trupe și închide din bazele militare

Statele Unite au început să retragă sute de soldați din nord-estul Siriei, o reflectare a schimbării mediului de securitate din țară de la căderea președintelui Bashar al-Assad în decembrie. Este însă și o mișcare care implică riscuri.

Iranul a declarat că a primit „mesaje” din partea noilor conducători ai Siriei
Stiri externe
Iranul a declarat că a primit „mesaje” din partea noilor conducători ai Siriei

Iranul a declarat sâmbătă că a primit 'mesaje' din partea noilor conducători ai Siriei după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad, aliat de lungă durată al Teheranului, informează AFP.

Reuters: Noile autorități siriene au cerut Rusiei să îl extrădeze pe Bashar al-Assad
Stiri externe
Reuters: Noile autorități siriene au cerut Rusiei să îl extrădeze pe Bashar al-Assad

Noile autorități siriene au cerut Rusiei extrădarea fostului președinte al țării, Bashar al-Assad.

Recomandări
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum
Stiri Sociale
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Top citite
1 Vârf Carpatin
Vârf Carpatin
Stiri Mondene
După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică folk Vârf Carpatin revine cu 4 piese noi și reeditarea albumului din 1996
2 vinete
Shutterstock
Stiri Diverse
Mâncare de vinete grecească – cum se prepară. Rețete simple cu vinete gătite în stil grecesc
3 alergii toamna
Shutterstock
Stiri Sanatate
Alergiile de toamnă: cauze, simptome și tratamente eficiente
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28