A început desemnarea membrilor primului parlament post-Assad. Procesul din Siria, criticat pentru lipsa de democraţie

05-10-2025 | 17:33
Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad, într-un proces criticat pentru lipsa de democraţie, o treime dintre viitorii membri fiind numiţi de preşedintele interimar.

Formarea acestui parlament ar urma să consolideze puterea președintelui interimar Ahmad al-Shareh, aflat în fruntea unei coaliţii islamiste care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad în decembrie 2024, după 13 ani de război civil.

Lista definitivă a celor desemnaţi va fi anunţată luni.

Două provincii din nord-estul Siriei, aflate sub controlul kurzilor, precum şi provincia Sweida cu majoritate druză, scena unor recente violenţe, sunt excluse din acest proces. Astfel, 32 de mandate din totalul de 210 vor rămâne vacante.

Viitorul parlament va avea un mandat de doi ani şi jumătate, reînnoibil, şi va număra 140 de membri desemnaţi de comitete locale formate de comisia electorală numită de Shareh şi 70 numiţi de preşedintele interimar.

nava Romania, romaneasca
Prima navă de marfă care a intrat în Siria după ridicarea sancțiunilor, în vigoare de 14 ani, a venit din România

Potrivit comisiei electorale, 1.578 de candidaţi, dintre care numai 14% vor fi femei, urmează să fie desemnaţi de aproape 6.000 de persoane.

Procesul de desemnare este criticat de organizaţii ale societăţii civile, care denunţă o concentrare excesivă a puterii în mâinile preşedintelui şi o lipsă de reprezentativitate a componentelor etnice şi religioase ale ţării, potrivit Agerpres.

Noul parlament va exercita funcţiile legislative până la adoptarea unei Constituţii permanente şi organizarea de noi alegeri, potrivit Declaraţiei constituţionale proclamate în martie.

