Germania finanțează cu 2,3 milioane euro salvarea a zeci de biserici fortificate săsești din Transilvania

14-12-2025 | 19:49
Un număr de 25 de biserici fortificate săsești din Transilvania vor fi salvate. Parlamentul german a aprobat o finanțare generoasă de 2,3 milioane de euro în acest scop.

Octavian Moldovan

Banii vor fi folosiți, în primul rând, pentru repararea acoperișurilor degradate, dar și.. pentru amenajarea vechilor lăcașuri de cult, astfel încât. să poată găzdui evenimente culturale, turistice și, să devină centre comunitare.

Construită în secolul al 13-lea, biserica fortificată Hosman, din județul Sibiu, are nevoie urgent de o intervenție salvatoare. Turiștii încă o admiră, dar bătrânii satului nu mai pot avea grijă de ea.

Localnic: „Plouă în pod, se distruge. Au fost când era furtuni și descoperea câte 200-300 de țigle și trebuia urcat în pod, schimbate, de câte ori era nevoie”.

Și la biserica din Hamba este nevoie de reparații. În localitate mai trăiesc doar
doi sași, însă cei plecați vor să fie de ajutor.

Georg Lederer, președintele Asociației Sașilor proveniți din Hamba: „Am vrea să facem din nou biserica vie și să fie deschisă pentru toți. Pentru noi nu e o clădire, e acasă și e identitate”.

După mulți ani, în care cererile de finanțare au fost respinse, Fundația Bisericilor Fortificate a primit o veste bună de la parlamentul german, care îi acordă 2,3 milioane de euro pentru proiectele sale.

Hans Königes, purtătorul de cuvânt al Bisercii Evanghelice C.A din România: „Avem de gând ca în jur de 25 de biserici care sunt într-o state mai puțin bună să le punem la punct”.

Planurile sunt clare: în primul rând vor fi reparate acoperișurile pentru ca ploile să nu mai distrugă interiorul. Și biserica din satul Alțâna este pe listă - acolo plafonul s-a prăbușit peste orgă și mobiler.

Cristian Cismaru, manager Fundația Bisericilor Fortificate: „Începi de sus ca să fii sigur că tot ce-i sub acest acoperiș va dăinui. Apoi se pune un accent și pe extinderea unor facilități din întreaga incintă fortificată pentru a crea noi modalități de folosire, mai ales în domeniul cultural și poate și de deschidere spre turism”.

La Curciu s-au investit deja peste 300.000 de euro. Acum, oricine dorește se poate caza aici, în casa clopotarului, și poate lua masa în fosta capelă. 50 de biserici fortificate din Transilvania au fost salvate în ultimii 30 de ani, cu ajutorul voluntarilor și donațiilor.

Dacă și următoarele 25 vor și reparate se poate spune că jumătate din patrimoniul moștenit de la sași a fost pus la adăpost.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-12-2025 19:18

