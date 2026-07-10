Femeia a fost preluată de poliţişti şi transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

”Ieri, 9 iulie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie au intervenit de urgenţă în urma unei sesizări formulate de un bărbat, care a anunţat că fratele său se află în locuinţă împreună cu concubina sa, existând suspiciunea unei situaţii de risc”, au transmis, vineri, reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Echipajele de poliţie s-au deplasat la adresa indicată, constatând că apartamentul este situat la etajul 7 al unui imobil cu 10 niveluri.

În timpul primelor verificări, femeia a ameninţat că, în cazul în care poliţiştii se apropie, îşi va face rău.

”Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent pentru persoanele aflate în locuinţă, pentru gestionarea în siguranţă a evenimentului au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS), echipa de alpinişti din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS), precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU-BIF)”, au precizat poliţiştii.

Ei au menţionat că pe parcursul intervenţiei, negociatorul a menţinut dialogul cu cele două persoane din locuinţă, însă acestea au refuzat să deschidă uşa apartamentului.

”Pentru protejarea vieţii şi înlăturarea stării de pericol, la momentul oportun s-a dispus pătrunderea simultană în apartament, prin spargerea uşii de către echipa de asalt SAS şi prin acces pe fereastră realizat de alpiniştii SIAS şi ISU”, a transmis sursa citată.

Femeia, transportată la Psihiatrie

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au menţionat că intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, iar femeia, în vârstă de 56 de ani, a fost preluată de poliţişti şi transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru evaluare de specialitate.

Concubinul acesteia, în vârstă de 53 de ani, a fost dus la sediul Secţiei 21 Poliţie.

De asemenea, intervenţia s-a încheiat fără ca persoanele implicate să fie rănite.

Anchetatorii au stabilit că între cele două persoane nu exista un istoric de violenţă, iar femeia nu a fost agresată sau ameninţată de bărbat.

Totodată, datele obţinute până în prezent de poliţişti au indicat faptul că ameninţările privind suicidul nu au fost generate de acţiunile bărbatului. Poliţiştii fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de violenţă în familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.