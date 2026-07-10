Două dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, au spus că, în schimb, Putin va escalada probabil conflictul, intrat deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește cu regularitate cu președintele rus, a descris o "probabilitate mare" de escaladare în lunile următoare, potrivit Agerpres.

Comentariile intervin după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Putin dorește ca războiul să se încheie și că o soluționare este "mai aproape decât își dau seama oamenii".

Trump a avut convorbiri telefonice separate cu Putin și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, săptămâna trecută. Republicanul s-a întâlnit cu Zelenski la summitul NATO de miercuri, unde președintele ucrainean a spus că au discutat "idei pentru a aduce pacea mai aproape".

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Una dintre persoanele familiarizate cu gândirea lui Putin a spus că acesta a insistat să atingă obiectivul-cheie de a captura restul regiunii Donbas din estul Ucrainei, unde progresele Rusiei au încetinit în acest an. Aceeași sursă a declarat că Putin a mustrat recent un grup de consilieri care sugerau un compromis bazat pe un armistițiu de-a lungul liniilor frontului actuale. A doua sursă a spus că Putin crede că Rusia va captura în curând Donbasul.

Președintele rus a respins public apelul lui Zelenski din iunie pentru o întâlnire și un armistițiu.

"Rusia este pregătită pentru o încheiere pașnică (a războiului), dar are suficientă capacitate pentru a acționa independent și a continua operațiunea militară specială", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o solicitare de comentarii pentru acest articol.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii adresată biroului lui Zelenski, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că rapoartele serviciilor de informații ale Kievului din ultimele luni reflectă faptul că Putin se pregătește pentru noi pași în război, mai degrabă decât pentru pace, inclusiv noi operațiuni în Ucraina sau un posibil atac asupra unei alte țări europene.

Unii analiști militari occidentali cred că Rusia ar avea nevoie de o recrutare militară obligatorie pentru a atinge obiectivul de a cuceri Donbasul. Recrutarea este o mișcare nepopulară din punct de vedere politic, pe care Putin a fost reticent să o facă încă de la începutul războiului.

Experți militari ruși au discutat din ce în ce mai mult despre escaladare în public, inclusiv despre posibilitatea de a ataca ținte europene, cum ar fi baze NATO din țările baltice.

Un astfel de pas ar risca să atragă Rusia într-o confruntare directă cu alianța condusă de SUA, testând angajamentul NATO conform căruia un atac asupra unei națiuni membre constituie un atac asupra tuturor. Rusia ar putea încerca să producă tensiuni în interiorul NATO cu atacuri izolate, comparabile cu un recent atac cu drone rusești asupra României, potrivit lui Jack Watling, de la Royal United Services Institute (RUSI), un think tank de apărare și securitate din Londra.

"Rușii nu ar viza un război cu NATO. Dar ar putea fi folosit pentru a diviza NATO cu privire la modul de răspuns", a spus Watling. El a adăugat că tensiunile sporite cu NATO i-ar putea oferi lui Putin o justificare politică în cadrul Rusiei pentru recrutarea militară.

Crește costul războiului

Atacurile repetate asupra rafinăriilor de petrol, porturilor și depozitelor de stocare din Rusia și din regiunile ucrainene aflate sub ocupație rusă au cauzat penurii severe de combustibil, aducând impactul războiului asupra a milioane de ruși. Rata de aprobare a lui Putin rămâne ridicată, dar recent a atins cel mai scăzut nivel de la începutul războiului, în 2022, arată un sondaj.

Aliații Ucrainei au profitat de ceea ce ei numesc o schimbare de impuls în război. Unii solicită sancțiuni economice suplimentare pentru a-l forța pe Putin să pună capăt conflictului.

Succesele recente ale Ucrainei, însă, l-au înfuriat și mai tare pe Putin și l-au determinat să ofere un răspuns dur, potrivit persoanei care se întâlnește regulat cu Putin.

Forțele rusești au lansat două atacuri majore cu drone și rachete asupra Ucrainei în ultima săptămână, inclusiv asupra capitalei Kiev, ucigând zeci de civili. Moscova a declarat că atacurile au lovit ținte militare.

Adresându-se săptămâna trecută generalilor, într-o intervenție televizată, Putin a declarat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice înseamnă că Rusia va încerca să cucerească mai mult teritoriu ucrainean de-a lungul frontierei, dincolo de Donbas, ca "zonă de securitate".

Un fost oficial al Ministerului Apărării rus, Andrei Ilnițki, a declarat într-un articol din 29 iunie pentru ziarul Kommersant că escaladarea conflictului ar putea începe cu distrugerea a 30 de situri industriale majore din Ucraina, inclusiv o oțelărie și portul Odesa.

Rusia a provocat deja pagube extinse întreprinderilor comerciale și porturilor din Ucraina. Producția și exporturile au fost, de asemenea, afectate de atacurile repetate ale Rusiei asupra instalațiilor energetice.

Ilnițki a adăugat că următoarea fază ar putea include atacuri asupra bazelor NATO din statele baltice și România, precum și asupra instalațiilor din Uniunea Europeană care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.

Întrebat despre articolul lui Ilnițki, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a declarat reporterilor săptămâna aceasta că Rusia ar trebui să își consolideze propria securitate și nu poate "închide ochii" în fața militarizării Europei.

Un război de uzură în Donbas

Discuțiile despre escaladarea Rusiei vin în contextul în care progresul lent al acesteia pe câmpul de luptă a ridicat posibilitatea că va fi nevoie de mult timp și de nenumărate victime pentru a cuceri Donbasul.

Până în prezent, aproximativ două milioane de soldați au fost uciși, răniți sau au fost dați dispăruți de la invazia la scară largă de la începutul anului 2022, dintre care 1,4 milioane ruși, potrivit unei estimări recente a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Niciuna dintre părți nu publică date despre victimele din rândul militarilor.

Trupele Rusiei s-au chinuit să avanseze în acest an de-a lungul liniei frontului de 1.200 km, în timp ce dronele Ucrainei contracarează avantajul numeric al Rusiei în ceea ce privește trupele. În ultimele săptămâni, Rusia a atacat orașul estic Kostiantinivka, unul dintre numeroasele orașe din "centura de fortărețe" a Ucrainei, un front defensiv critic în regiunea Donețk.

Pe 3 iulie, Putin a declarat că forțele ruse au cucerit Kostiantinivka. Ucraina a negat acest lucru.

O zi mai târziu, în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, Putin a încercat să-l convingă că "Rusia va prelua restul de o cincime din regiunea Donețk din Donbas, pe care Ucraina încă o controlează".

Putin, a declarat sursa care se întâlnește cu el cu regularitate, consideră câștigarea controlului asupra regiunii o chestiune de principiu, spunând că președintele rus "are nevoie de ceva care să semene a victorie".