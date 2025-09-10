Mii de stele de mare, moarte pe o plajă din Scoția. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ceva le-a ucis”

Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția, iar un expert sugerează că valurile puternice și curenții violenți sunt responsabili pentru acest eveniment.

Nevertebratele au fost descoperite luni pe o porțiune întinsă a plajei Kirkcaldy din Fife, multe dintre ele fiind aruncate pe trotuarul pavat, scrie Independent

Marți, rămășițele în descompunere ale creaturilor zăceau împrăștiate în grămezi pe nisip, atrăgând localnicii uimiți care au explorat peisajul neobișnuit, mulți dintre ei făcând fotografii.

Un expert a indicat că moartea în masă a fost „cel mai probabil rezultatul mării agitate și al curenților puternici”.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Dar ieri am văzut vânturi puternice, pentru că tot nisipul acesta era ridicat în aer, așa că acesta ar putea fi motivul.”, a spus o localnică

„În primul rând, nu pot să înțeleg de ce sunt toate moarte. Ceva le-a ucis. Nu știu ce anume. Cred că ar trebui să trimită pe cineva să se uite la ei. Dar să vezi atât de mulți, e uimitor.”, a spus un bărbat.

Profesorul David Ferrier, de la Institutul Scoțian pentru Oceane al Universității din St Andrews, a declarat că marea agitată de luni este o „explicație plauzibilă” pentru moartea animalelor.

„Dacă aceste valuri puternice și curenții puternici au prins o zonă a fundului mării cu multe stele de mare, atunci acestea au fost pur și simplu prinse de valuri și aruncate la țărm. Este foarte probabil ca acesta să fie un eveniment natural nefericit – pentru stelele de mare. Nu este nimic îngrijorător.”, a spus el.

El a adăugat că stelele de mare pot supraviețui în afara apei pentru o perioadă scurtă de timp, dar „doar câteva minute dacă sunt complet uscate”.

El a continuat: „Dacă sunt încă în viață când sunt găsite, atunci merită să le punem înapoi în mare și s-ar putea să se recupereze și să fie bine. Este ușor să vezi dacă o stea de mare este în viață sau nu, deoarece sutele de picioare tubulare cu ventuze de pe partea inferioară a animalului se vor mișca încet, încercând să se agațe de ceva.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













