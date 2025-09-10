Mii de stele de mare, moarte pe o plajă din Scoția. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ceva le-a ucis”

Stiri externe
10-09-2025 | 12:03
stea de mare
Getty

Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția, iar un expert sugerează că valurile puternice și curenții violenți sunt responsabili pentru acest eveniment.

 

autor
Sabrina Saghin

Nevertebratele au fost descoperite luni pe o porțiune întinsă a plajei Kirkcaldy din Fife, multe dintre ele fiind aruncate pe trotuarul pavat, scrie Independent

Marți, rămășițele în descompunere ale creaturilor zăceau împrăștiate în grămezi pe nisip, atrăgând localnicii uimiți care au explorat peisajul neobișnuit, mulți dintre ei făcând fotografii.

Un expert a indicat că moartea în masă a fost „cel mai probabil rezultatul mării agitate și al curenților puternici”.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Dar ieri am văzut vânturi puternice, pentru că tot nisipul acesta era ridicat în aer, așa că acesta ar putea fi motivul.”, a spus o localnică

Citește și
Planete
O stea recent descoperită, de 30 de ori mai mare decât Soarele, are o compoziţie chimică neaşteptată

În primul rând, nu pot să înțeleg de ce sunt toate moarte. Ceva le-a ucis. Nu știu ce anume. Cred că ar trebui să trimită pe cineva să se uite la ei. Dar să vezi atât de mulți, e uimitor.”, a spus un bărbat.

Profesorul David Ferrier, de la Institutul Scoțian pentru Oceane al Universității din St Andrews, a declarat că marea agitată de luni este o „explicație plauzibilă” pentru moartea animalelor.

„Dacă aceste valuri puternice și curenții puternici au prins o zonă a fundului mării cu multe stele de mare, atunci acestea au fost pur și simplu prinse de valuri și aruncate la țărm. Este foarte probabil ca acesta să fie un eveniment natural nefericit – pentru stelele de mare. Nu este nimic îngrijorător., a spus el.

El a adăugat că stelele de mare pot supraviețui în afara apei pentru o perioadă scurtă de timp, dar „doar câteva minute dacă sunt complet uscate”.

El a continuat: „Dacă sunt încă în viață când sunt găsite, atunci merită să le punem înapoi în mare și s-ar putea să se recupereze și să fie bine. Este ușor să vezi dacă o stea de mare este în viață sau nu, deoarece sutele de picioare tubulare cu ventuze de pe partea inferioară a animalului se vor mișca încet, încercând să se agațe de ceva.”

Sursa: Independent

Etichete: Scotia, regatul unit, stea de mare,

Dată publicare: 10-09-2025 12:03

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
“Nu înțeleg cum putem fi atât de relaxați când Rusia se apropie de Dunăre. Oare nu ne mai place Dobrogea?” | INTERVIU
EURomânia
“Nu înțeleg cum putem fi atât de relaxați când Rusia se apropie de Dunăre. Oare nu ne mai place Dobrogea?” | INTERVIU

Românii nu au niciun motiv “să stea relaxați” în privința războiului din Ucraina, în care o mare putere ca Rusia “vine aproape de Gurile Dunării, vorbește amenințător, și te-ai mai și ars de nu știu câte ori în istorie”.

O stea recent descoperită, de 30 de ori mai mare decât Soarele, are o compoziţie chimică neaşteptată
Stiri Stiinta
O stea recent descoperită, de 30 de ori mai mare decât Soarele, are o compoziţie chimică neaşteptată

Astronomii au descoperit o stea de 30 de ori mai mare decât Soarele, care ar putea conduce la o regândire a teoriilor privind evoluţia stelelor, relatează Space.com, potrivit Agerpres.

Românii au mers în număr mare pe Litoral, dar hotelierii se plâng de pierderi. Turiştii au preferat să stea la cort
Stiri actuale
Românii au mers în număr mare pe Litoral, dar hotelierii se plâng de pierderi. Turiştii au preferat să stea la cort

Odată cu începerea școlii, litoralul românesc o să fie tot mai pustiu, așa că se apropie bilanțul unui sezon estival fară precedent.

Recomandări
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere
Stiri externe
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care a prezentat principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Septembrie 2025

03:13:09

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28