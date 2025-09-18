Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten

Donald Trump a savurat miercuri fastul și ceremonia de la Castelul Windsor – însă a luat cina cu un dușman pe care, în trecut, îl numea „un prieten foarte apropiat”, scrie Mirror.co.uk.

Președintele american s-a întâlnit cu magnatul media Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, la banchetul somptuos. Întâlnirea a avut loc pe fondul furiei lui Trump față de acuzațiile publicate în Wall Street Journal, potrivit cărora ar fi trimis o scrisoare cu tentă sugestivă lui Jeffrey Epstein, pentru aniversarea de 50 de ani, în 2003.

Trump a negat, spunând că scrisoarea este „falsă” și a dat în judecată publicația pentru defăimare.

Atmosfera de la cină s-a anunțat tensionată, în condițiile în care vizita președintelui SUA în Marea Britanie a decurs fără incidente, acesta fiind ținut departe de protestatari.

După anunțul privind acțiunea în justiție, Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Sper că Rupert și ‘prietenii’ lui așteaptă cu nerăbdare multe ore de depoziții și mărturii pe care vor fi nevoiți să le ofere în acest caz.”

El a mai descris Wall Street Journal ca pe „o cârpă dezgustătoare și murdară” și „o grămadă de gunoi”.

Relația dintre Trump și Murdoch este acum complet diferită față de cum a început în urmă cu jumătate de secol, când Murdoch a cumpărat New York Post, iar Trump, ca mogul imobiliar, îi oferea exclusivități.

Murdoch a deținut și Fox News, care a transmis intens știri favorabile lui Trump și agendei sale politice, iar succesul politic al acestuia a ajutat rețeaua să devină unul dintre cele mai influente canale media din SUA. Mai mult, unele figuri de la Fox News au intrat în administrația Trump, printre care secretarul apărării, Pete Hegseth.

„Murdoch și Trump se hrănesc reciproc — au avut această relație încă din anii ’70, din care amândoi au avut de câștigat”, a explicat profesorul de jurnalism Andrew Dodd, de la Universitatea din Melbourne, pentru LA Times. „Dar au și aceste momente în care se poziționează unul împotriva celuilalt.”

