Decizia luată de Germania după incursiunile recente ale Rusiei în spaţiul aerian NATO. 150 de militari participă la misiune

Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO.

Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze, relatează joi dpa.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunţat dislocarea la mijlocul lunii octombrie. Aceasta este planificată să dureze până în luna martie.

"Cu această misiune, trupele noastre aduc o contribuţie valoroasă la protejarea regiunii estice a NATO, alături de aripa noastră de reacţie rapidă staţionată în România din august", a declarat comandantul forţelor aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann.

Germania doreşte să transmită astfel sprijinul său pentru Polonia şi NATO în ansamblu, a adăugat Neumann.

Avioane germane au fost staţionate la Malbork, la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk şi 80 de kilometri vest de enclava rusă Kaliningrad, în august şi septembrie.

Avioanele sunt însoţite de aproximativ 150 de persoane, inclusiv piloţi, tehnicieni, gărzi şi poliţişti militari.

