Germania promite un nou ajutor pentru refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei, în ciuda scandalului de corupţie

Stiri externe
04-12-2025 | 16:09
atac rusia in ucraina
X // Andrii Sybiha

Germania a anunţat joi un ajutor suplimentar de 100 de milioane de euro pentru infrastructura energetică a Ucrainei, cu promisiunea unei monitorizări stricte în contextul scandalului de corupţie de la Kiev, transmite AFP.

autor
Ioana Andreescu

Cele 100 de milioane de euro vor fi transferate de Ministerul german al Economiei şi Energiei, prin intermediul băncii de stat KfW, către Fondul de Sprijin Energetic al Ucrainei (UESF), înfiinţat în 2022.

Împreună cu un alt pachet recent de ajutor, de 60 de milioane de euro, contribuţia germană va ajunge la un total de 550 de milioane de euro până la sfârşitul anului 2025, se arată în comunicat.

Kievul va finanţa astfel piese de schimb şi echipamente pentru infrastructura energetică distrusă.

„Nu vom abandona poporul ucrainean”

„Protejarea aprovizionării cu energie înseamnă protejarea oamenilor”, a declarat ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, într-un comunicat.

În Ucraina, locuitorii se confruntă zilnic cu întreruperi de curent şi încălzire din cauza atacurilor ruseşti asupra reţelei energetice.

Eforturile de sprijinire a infrastructurii energetice a Ucrainei au fost complicate de izbucnirea unui scandal de deturnare de fonduri în acest sector, care l-a afectat semnificativ pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în plină invazie rusă.

Şeful său de cabinet şi mai mulţi miniştri, inclusiv ministrul Energiei, au fost forţaţi să demisioneze în urma acestui scandal.

Monitorizare strictă din partea Berlinului

„În contextul recentelor investigaţii ale autorităţilor ucrainene anticorupţie, KfW va supraveghea strict respectarea reglementărilor sale”, se precizează în comunicat.

În noiembrie, cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut omologului său ucrainean să combată „cu putere” corupţia.

Berlinul este principalul susţinător european al Kievului şi a promis un ajutor militar de 11,5 miliarde de euro pentru Ucraina până în 2026.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-12-2025 16:09

