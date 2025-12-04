Un fost proprietar din Germania, pus să plătească 1,5 milioane de litri de apă. El a mai contestat o factură de 7.000 de euro

Un fost proprietar al unui bloc de apartamente din Mosbach a fost obligat să plătească pentru consumul a peste 1,5 milioane de litri de apă, conform unei decizii pronunțate marți de Tribunalul din Mosbach.

Bărbatul contestase anterior o factură de aproximativ 7.000 de euro emisă de compania locală de utilități, potrivit televiziunii germane Südwestrundfunk.

Potrivit sursei citate, apa ar fi fost consumată de până la 14 locatari ai clădirii în perioada ianuarie–septembrie 2024. Fostul proprietar a contestat aceste cifre, susținând, printre altele, că contorul de apă era defect. În motivarea orală a hotărârii, judecătorul președinte a afirmat că consideră dovedit faptul că factura de apă a fost corectă, potrivit unui purtător de cuvânt al instanței citat de Südwestrundfunk.

Contorul a fost verificat și calibrat corect

Contorul de apă nu numai că fusese calibrat, dar și inspectat detaliat de un organism de testare acreditat de stat, iar procesul s-a desfășurat corespunzător, dovedit prin certificatul de testare, conform judecătorului președinte. Reclamantul nu a prezentat nicio dovadă care să contrazică aceste constatări. În cadrul procesului, a depus mărturie și șeful organismului de testare, care a declarat în fața instanței că nu a identificat nicio anomalie sau eroare la contorul de apă.

Compania de utilități va solicita acum suma restantă. Avocatul acesteia din Mosbach a declarat, pentru Südwestrundfunk, că se aștepta la o astfel de hotărâre, având în vedere că contorul fusese calibrat și verificat corespunzător, calificând plângerea drept „oarecum neobișnuită”.

În ceea ce privește consumul ridicat de apă, avocatul a explicat că acesta nu este neobișnuit, deoarece se poate acumula rapid în cazul unui robinet care picură sau al unei scurgeri minore. Avocatul reclamantului nu a dorit să comenteze inițial la solicitarea Südwestrundfunk. Hotărârea nu este încă definitivă, existând posibilitatea unui apel la Curtea de Apel din Karlsruhe.

