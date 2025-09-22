Mesajul sec al Poloniei pentru Rusia: Vom trage în orice obiect zburător ne mai încalcă spațiul aerian suveran

22-09-2025
Polonia va deschide focul asupra aeronavelor inamice care îi încalcă teritoriul, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, într-un mesaj ferm adresat aliaților, dar și Rusiei.

Mihaela Ivăncică

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții, atunci când încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia. Nu există loc pentru dezbateri aici”, a spus Tusk în cadrul unei conferințe de presă, relatează Politico.

Declarațiile sale vin în contextul unei serii de incidente recente, în care drone sau avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, României și, cel mai recent, al Estoniei.

Vinerea trecută, trei avioane MiG-31 ale Rusiei au rămas timp de aproape 12 minute în spațiul aerian estonian, stat membru NATO, înainte ca Alianța să trimită avioane de interceptare.

Premierul de la Varșovia a subliniat că Polonia vrea să aibă „certitudinea de 100%” că aliații NATO vor trata orice incursiune cu aceeași seriozitate. „Dacă acest conflict intră într-o fază foarte acută, nu trebuie să fim singuri”, a transmis Tusk.

Seria de incidente a amplificat tensiunile pe flancul estic al NATO și a stârnit apeluri pentru o mai mare vigilență în fața provocărilor Rusiei.

NATO răspunde cu Eastern Sentry

După ce, la începutul lunii, 21 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea misiunii Eastern Sentry, menită să întărească apărarea aeriană în regiune.

Între timp, Polonia caută soluții mai eficiente de răspuns la incursiunile rusești, pentru a evita lansarea de rachete costisitoare împotriva unor drone ieftine. Tusk a precizat că țara analizează alternative mai sustenabile și rapide de reacție.

Premierul a atras atenția că, în situații mai puțin clare – cum a fost recenta survolare a unei platforme petroliere Petrobaltic din Marea Baltică, situată în afara apelor teritoriale poloneze – reacțiile trebuie cântărite cu grijă.

„Trebuie să te gândești de două ori înainte de a decide acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a avertizat Donald Tusk.

Sursa: Politico

