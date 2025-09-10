Donald Tusk: Polonia este mai aproape de un război decât în orice alt moment după Al Doilea Război Mondial

Stiri externe
10-09-2025 | 15:00
Donald Tusk
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spațiului aerian polonez de către drone ruse, Polonia este mai aproape de un conflict deschis decât în orice alt moment de la al Doilea Război Mondial încoace.

autor
Claudia Alionescu

Nu am niciun motiv să susțin că suntem în pragul războiului, dar s-a depășit o linie și este incomparabil mai periculos decât înainte', a spus el, potrivit EFE.

„Această situație ne aduce cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, a insistat Tusk.

Polonia are un dușman politic dincolo de granița sa de est”, a subliniat el.

Tusk a informat că au fost detectate un total de 19 încălcări ale spațiului aerian și că „pentru prima dată în timpul acestui război (în Ucraina), aeronavele nu au provenit din Ucraina, ci din Belarus”.

El a subliniat că incursiunile „nu se poate spune că au fost rezultatul unor erori, pierderii controlului dronelor sau unor provocări minore ruse”.

Pentru prima dată, o parte semnificativă a acestor drone a zburat deasupra Poloniei direct din Belarus”, a remarcat prim-ministrul polonez.

La rândul său, președintele polonez Karol Nawrocki a descris evenimentele drept un „moment fără precedent” în istoria NATO și în istoria recentă a Poloniei.

Tusk a mai apreciat că speră că „vom lua cu toții în serios aceste apeluri comune ale președintelui și ale mele”.

Insist asupra acestui lucru, iar președintele subliniază unitatea noastră în această chestiune, deoarece sperăm că această dualitate a vocilor - la urma urmei, nu acționăm întotdeauna în armonie - va servi totodată drept lecție pentru comentatorii și politicienii mai sensibili, care, într-o astfel de situație, caută în mod inutil o platformă pentru conflict sau dispută internă. Aceștia sunt excluși în prezent și sunt convins că și dumneavoastră înțelegeți acest lucru”, a afirmat el, adresându-se deputaților.

Există mai multe puncte de conflict între Tusk și Nawrocki, prin urmare apelul celor două părți la unitate în această situație este important, comentează EFE.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a declarat că Polonia a găsit șapte drone și resturi de la o rachetă.

O dronă sau un obiect similar a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, a declarat primarul local pentru canalul de știri de stat TVP Info.

În altă parte a regiunii estice Lublin, poliția a declarat că a găsit o dronă avariată în satul Czosnowka.

Parchetul districtual din Zamosc, tot din regiunea Lublin, a declarat că a fost informat despre descoperirea componentelor dronei, în apropierea unui cimitir din orașul Czesniki.

În regiunea centrală Lodz, o dronă a fost găsită într-un câmp din apropierea satului Mniszkow.

Sursa: Agerpres

