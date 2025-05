Mesaje pentru Papa Leon al XIV-lea, primul Pontif american. Ce i-au transmis liderii lumii

Cardinalul Robert Prevost, care şi-a luat numele de Leon al XIV-lea, este originar din Chicago.

„Ce emoţie şi ce mare onoare pentru ţara noastră! Abia aştept să-l întâlnesc pe Papa Leon al XIV-lea. Va fi un moment foarte semnificativ!”, salută Trump.

Noul Papă Leon al XIV-lea a lansat un ”apel la pace” joi, către ”toate popoarele”, în primul săiu discurs din balconul Bazilicii Sf. Petru, la Vatican.

Primul Papă american din istorie a îndemnat, de asemenea, la „construirea de poduri” prin „dialog” şi a îndemnat „să mergem înainte” „fără frică, uniţi, mână în mână cu Dumnezeu şi între noi”.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen îl salută, pe X, ”sincer pe Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea” pentru alegerea la conducerea Bisericii Catolice.

„Îi dorim ca pontificatul să-i fie ghidat de înţelepciune şi putere la conducerea comunităţii catolice şi să inspire lumea prin angajamentul său faţă de pace şi dialog”.

Premierul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, şi-a exprimat joi speranţa ca americanul Robert Francis Prevost, ales Papă cu numele de Leon al XIV-lea, să contribuie la ”consolidarea apărării drepturilor omului”.

„Fie ca ponficatul său să contribuie la consolidarea dialogului şi apărării drepturilor omului într-o lume care are nevoie de speranţă şi de unitate”, a scris el pe X la câteva minute după alegerea noului Suveran Pontif.

Noul cancelar german Friedrich Merz l-a felicitat la rândul său, la puţin timp după alegere.

„Prin funcţia dumeavoastră, daţi speranţă şi orientare milioanelor de credincioşi din lume în aceste vremuri grele”, declară într-un comunicat de presă Merz.

Ilie Bolojan, după alegerea noului Papă al Bisericii Catolice: Fie ca domnia Sa să fie lungă și să călăuzească credincioșii

Guvernul a transmis un mesaj de respectuoase felicitări Sanctităţii Sale, Leon al XIV-lea, noul Papă al Bisericii Catolice, reafirmând angajamentul faţă de susţinerea continuităţii valorilor creştine şi a stabilităţii credinţei.

Cardinalul Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefectul Dicasterului pentru Episcopi, Arhiepiscop-Episcop emerit de Chiclayo, s-a născut la 14 septembrie 1955 la Chicago (Illinois, Statele Unite).

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu