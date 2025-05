Primele cuvinte rostite de Papa Leon al XIV-lea, în fața mulțimii de la Vatican. „Pacea fie cu voi toţi”. VIDEO

Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la „construirea de punţi” prin intermediul dialogului, transmit agenţiile internaţionale de presă.

„Pacea fie cu voi toţi”, au fost primele cuvinte rostite de noul Papă în faţa a 100.000 de credincioşi adunaţi în Piaţa Sf. Petru. Credincioşii i-au răspuns: "Trăiască Papa Leon al XIV-lea".

Papa Leon al XIV-lea i-a mulţumit predecesorului său papa Francisc şi le-a cerut credincioşilor din Piaţa Sf. Petru şi nu numai lor să-l ajute să construiască punţi, fără teamă, cu scopul de a căuta dreptatea.

Noul Papă a salutat în limba spaniolă vechea sa dioceză din Chiclayo, în Peru.

„Şi dacă îmi permiteţi un cuvânt, un salut... tuturor, şi în special iubitei mele eparhii de Chiclayo din Peru", a declarat noul suveran pontif.

Preşedintele american Donald Trump l-a felicitat pe cardinalul american Robert Francis Prevost, devenit Papa Leon al XIV-lea.

„Este aşa o onoare să realizezi că el este primul Papă American. Ce emoţie şi ce Mare Onoare pentru Ţara noastră", a scris Trump pe platforma sa Truth Social. Trump şi-a exprimat nerăbdarea să aibă o întâlnire cu noul suveran pontif.

Leon al XIV-lea va fi al 267-lea pontif din istorie, urmându-i Papei Francisc (2013-2025), care a murit pe 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani.

Alegerea lui Leon al XIV-lea are loc şi în mijlocul Jubileului sau Anului Sfânt convocat de Papa Francisc şi care urmează să se încheie pe 6 ianuarie 2026.

Cardinalul Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefectul Dicasterului pentru Episcopi, Arhiepiscop-Episcop emerit de Chiclayo, s-a născut la 14 septembrie 1955 la Chicago (Illinois, Statele Unite).

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu