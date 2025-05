Cardinalul Robert Francis Prevost a fost ales noul Papă. Este primul american ales Suveran Pontif

Cardinalul Robert Francis Prevost a fost ales ca succesor al Papei Francisc și va conduce Biserica Catolică sub numele de Papa Leon al XIV-lea.

Cardinalul Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefectul Dicasterului pentru Episcopi, Arhiepiscop-Episcop emerit de Chiclayo, s-a născut la 14 septembrie 1955 la Chicago (Illinois, Statele Unite).

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican's Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV.