SUA și Marea Britanie vor elimina tarifele vamale pentru produsele farmaceutice. Ce trebuie să facă la schimb britanicii

01-12-2025 | 19:38
medicamente
Shutterstock

Statele Unite au anunțat luni un acord comercial cu Marea Britanie prin care tarifele pentru medicamente și tehnologii medicale vor fi eliminate, în schimbul majorării cheltuielilor NHS pentru medicamente, potrivit CNBC.

 

Aura Trif

Acordul prevede majorarea procentului din bugetul NHS destinat medicamentelor, precum şi o creştere cu 25% a preţului net plătit de Marea Britanie pentru medicamentele noi, a transmis Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR).

”Statele Unite şi Regatul Unit anunţă acest rezultat negociat privind preţurile pentru medicamente inovatoare, care va stimula investiţiile şi inovaţia în ambele ţări”, a declarat reprezentantul comercial american Jamieson Greer.

În schimbul majorării valorii plătite pentru medicamente, produse farmaceutice fabricate în Marea Britanie, ingrediente active şi dispozitive medicale vor fi scutite de tarifele sectoriale impuse de SUA în baza Secţiunii 232.

Surse familiare cu negocierile au declarat că acordul implică o schimbare majoră în modul de evaluare a valorii terapiilor la NICE, instituţia care stabileşte dacă medicamentele noi sunt suficient de eficiente pentru a fi adoptate de NHS. Pragul utilizat de NICE, „quality-adjusted life year”, era până acum de 30.000 de lire pe an de viaţă sănătoasă câştigată.

Preşedintele american Donald Trump a presat în repetate rânduri Marea Britanie şi alte ţări europene să plătească mai mult pentru medicamentele americane, afirmând că SUA subvenţionează indirect costurile reduse din alte state bogate.

Industria farmaceutică şi-a exprimat nemulţumirea faţă de mediul dificil din Regatul Unit, iar unele companii majore, inclusiv AstraZeneca, au amânat sau anulat investiţii în ţară. Un punct sensibil în relaţia dintre companii şi guvern a fost schema voluntară de stabilire a preţurilor, care obligă firmele să returneze NHS o parte din vânzări.

USTR a precizat că Londra s-a angajat să reducă rata de rambursare la 15% începând cu anul 2026.

