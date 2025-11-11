Mai multe medicamente critice vor fi produse în noua linie Antibiotice Iași. O parte din ele ajung în spitalele din România

Medicamente critice care vor asigura continuitatea tratamentelor esențiale din terapie intensivă vor fi produse într-o nouă linie Antibiotice Iași.

Tratamentele vor fi injectabile, sub formă de pulberi sterile, iar, în proporție de 30%, vor ajunge în spitalele din țara noastră, restul la export.

Din 2028, o nouă linie de producție Antibiotice Iași va livra către spitalele din România 13 produse esențiale în tratamentele de urgență, în special pentru pacienții internați la ATI. Printre ele se numără ampicilină cu sulbactam, cefotaximă, cefuroximă și ciprofloxacină, sunt formă injectabilă.

Ioan Nani, director executiv Antibiotice Iași: „Reprezintă o șansă reală pentru industria farmaceutică românească de a fi efectiv competitivă în peisajul european și internațional, de a fi de ajutor sistemului de sănătate din România, de a fi „de permanență", ca să spun într-un termen medical."

Producerea locală reduce costurile

Producerea medicamentelor în țara noastră asigură un cost mai mic decât dacă ar fi cumpărate din alte țări.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Se dezvoltă capacitatea României de producție internă, aici acasă, a medicamentelor critice, necesare, și o dezvoltare a zonei de cercetare. Costul scade semnificativ și, evident, că reprezintă un avantaj farmaco-economic."

Investiția face parte dintr-un amplu program de modernizare și cercetare, estimat la 75 de milioane de euro, dintre care mai mult de jumătate sunt bani europeni.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene: „Avem o dovadă în plus că fondurile europene fac bine României, că fondurile europene folosite judicios, eficient, pot contribui atât la sistemul de sănătate."

Antibiotice Iași este unul dintre cei mai mari producători farmaceutici din Europa de Est și produce în prezent peste 180 de tipuri de medicamente care ajung în peste 30 de țări.

