Mai multe medicamente critice vor fi produse în noua linie Antibiotice Iași. O parte din ele ajung în spitalele din România

Stiri Sanatate
11-11-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Medicamente critice care vor asigura continuitatea tratamentelor esențiale din terapie intensivă vor fi produse într-o nouă linie Antibiotice Iași.

autor
Mariana Apostoaie

Tratamentele vor fi injectabile, sub formă de pulberi sterile, iar, în proporție de 30%, vor ajunge în spitalele din țara noastră, restul la export.

Din 2028, o nouă linie de producție Antibiotice Iași va livra către spitalele din România 13 produse esențiale în tratamentele de urgență, în special pentru pacienții internați la ATI. Printre ele se numără ampicilină cu sulbactam, cefotaximă, cefuroximă și ciprofloxacină, sunt formă injectabilă.

Ioan Nani, director executiv Antibiotice Iași: „Reprezintă o șansă reală pentru industria farmaceutică românească de a fi efectiv competitivă în peisajul european și internațional, de a fi de ajutor sistemului de sănătate din România, de a fi „de permanență", ca să spun într-un termen medical."

Producerea locală reduce costurile

Producerea medicamentelor în țara noastră asigură un cost mai mic decât dacă ar fi cumpărate din alte țări.

Citește și
Ozempic
Oamenii de știință caută un „anti-Ozempic” pentru a opri scăderea în greutate extremă la pacienții cu cancer

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Se dezvoltă capacitatea României de producție internă, aici acasă, a medicamentelor critice, necesare, și o dezvoltare a zonei de cercetare. Costul scade semnificativ și, evident, că reprezintă un avantaj farmaco-economic."

Investiția face parte dintr-un amplu program de modernizare și cercetare, estimat la 75 de milioane de euro, dintre care mai mult de jumătate sunt bani europeni.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene:Avem o dovadă în plus că fondurile europene fac bine României, că fondurile europene folosite judicios, eficient, pot contribui atât la sistemul de sănătate."

Antibiotice Iași este unul dintre cei mai mari producători farmaceutici din Europa de Est și produce în prezent peste 180 de tipuri de medicamente care ajung în peste 30 de țări.

Sursa: Pro TV

Etichete: medicamente, antibiotice iasi,

Dată publicare: 11-11-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Studiu britanic: Anumite antidepresive pot provoca creșterea în greutate în primele luni de tratament
Stiri Sanatate
Studiu britanic: Anumite antidepresive pot provoca creșterea în greutate în primele luni de tratament

Persoanele care iau anumite tipuri de antidepresive pot lua până la 2 kg în primele două luni de tratament, în timp ce pacienții care iau alte medicamente pot pierde echivalentul sau mai mult, potrivit unui studiu.

Oamenii de știință caută un „anti-Ozempic” pentru a opri scăderea în greutate extremă la pacienții cu cancer
Stiri Stiinta
Oamenii de știință caută un „anti-Ozempic” pentru a opri scăderea în greutate extremă la pacienții cu cancer

În timp ce medicamente precum Ozempic pot suprima pofta de mâncare, cercetătorul Tobias Janowitz face parte dintr-un proiect de cercetare care analizează căile biologice ce pot stimula pofta de mâncare — pentru hrană și pentru viață.

Rafila: Este necesară o reformare a piramidei serviciilor de sănătate. Principala provocare, accesul la medicamente
Stiri actuale
Rafila: Este necesară o reformare a piramidei serviciilor de sănătate. Principala provocare, accesul la medicamente

Preşedintele Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că este necesară o reformare a piramidei serviciilor de sănătate de la asistenţa medicală spitalicească către medicina de familie şi ambulatorie.

Recomandări
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse
Stiri Politice
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.

Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare
Stiri externe
Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Noiembrie 2025

50:25

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28