Însă ofițerii care patrulau pe teren au descoperit o ascunzătoare de droguri în genți de călătorie îngropate sub teren, unde vor veni în acest weekend 80.000 de fani ai muzicii EDM, scrie Metro.

Polițiștii au descoperit drogurile

Printre obiectele găsite s-au numărat 204 butelii de protoxid de azot, precum și pungi mari cu pastile de ecstasy, MDMA și ketamină.

La Creamfields, Arman Van Helden, Becky Hill, Fatboy Slim și Underworld vor urca pe scenă în timpul zilei libere de sărbătoare.

Comisarul Andy Blizard, care coordonează operațiunea de poliție de la Creamfields, a declarat: „În fiecare an le reamintim participanților la Creamfields că există o politică de toleranță zero în ceea ce privește drogurile și, în fiecare an, ne confruntăm cu o serie de indivizi obraznici care cred că ne pot păcăli ascunzând drogurile sau îngropându-le pe teren cu luni în avans. Echipele noastre specializate de percheziție au petrecut o perioadă considerabilă de timp cercetând amănunțit terenul festivalului Creamfields înainte de deschiderea festivalului, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.”

Poliția caută și alte ascunzători

El a cerut chiar oamenilor să se prezinte, adăugând: „Ne așteptăm cu siguranță să găsim și alte obiecte pe măsură ce căutările noastre continuă, ceea ce îi va dezamăgi profund pe mulți dintre cei care au ales să îngroape aceste obiecte, atunci când vor ajunge la festival pentru a le dezgropa și vor constata că nu mai sunt acolo unde le-au lăsat. Oricine a îngropat un rucsac sau o geantă de voiaj în incintă și ar dori să-l recupereze este rugat să ne contacteze – ofițerii au început deja să efectueze anchete pentru a identifica proprietarii și așteaptă cu nerăbdare să discute cu aceștia în curând.”

O mamă a patru copii s-a bucurat puțin cam prea mult de un „ou Kinder Surprise” și a ascuns în interiorul corpului său recipientul plin cu MDMA înainte de a încerca să intre la festival anul trecut.

Sian Bullock, în vârstă de 35 de ani, a fost oprită după ce un câine de detectare i-a semnalat prezența polițiștilor în timp ce încerca să intre prin poarta de nord a festivalului Creamfields din Cheshire.

Femeia a recunoscut în fața polițiștilor că avea 64 de pastile de MDMA în valoare de până la 630 de lire sterline ascunse în două ambalaje de ouă Kinder, care fuseseră ascunse în interiorul corpului ei.

Ea a susținut însă că nu știa ce erau drogurile respective și că le cumpărase pe toate pentru uz personal.

Ea a pledat vinovată pentru deținere de droguri din clasa A cu intenția de a le distribui și a fost condamnată la trei ani de închisoare.