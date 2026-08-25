Doar trei minute de sprintpot declanșa o reacție moleculară spectaculoasă în organism, remodelând compoziția sângelui mult mai profund decât o oră și jumătate de mișcare la intensitate medie, scrie Science Daily.

Cercetătorii de la Universitatea Rockefeller au comparat modul în care corpul răspunde la diferite niveluri de efort fizic. Aceștia au descoperit că șase sprinturi de câte 30 de secunde (însumând doar trei minute de efort intens) au modificat imediat aproape un sfert din proteinele măsurate din sânge și peste 200 de metaboliți.

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