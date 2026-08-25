Corespondent Știrile PRO TV: „Polițiștii au fost chemați pe plaja de la Vama Veche de un bărbat care a sunat la 112 și a anunțat că un turist își lovește partenera în cortul în care sunt cazați. Femeia de 35 de ani ar fi fost bătută crunt și a fost scoasă din mâinile bărbatului de o turistă care a auzit scandalul dintre cei doi și a intervenit. Când au ajuns polițiștii, victima primea îngrijiri de la medicii sosiți la fața locului. Oamenii legii ar fi văzut că partenerul ei ar fi fost băut, au verificat dacă femeia este în pericol și i-au explicat ce drepturi are, spun martorii. Victima ar fi refuzat apoi emiterea unui ordin de protecție. Între timp, un martor îi acuză pe polițiști că au plecat de la fața locului pe motiv că ar fi ieșit din tură, iar intervenția a fost reluată ulterior de jandarmi. Agresorul este cercetat în libertate pentru violență în familie. Acum, conducerea IPJ Constanța face verificări pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă și dacă polițiștii au respectat sau nu procedurile.”