Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare.

Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană, dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții.

Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%.

Există limite suplimentare

Banca trebuie să reevalueze zilnic titlurile aduse în garanție, astfel încât să poată identifica rapid eventualele scăderi ale prețului. De asemenea, maturitatea rămasă a titlurilor trebuie să fie cel puțin egală cu maturitatea creditului.

Regula este importantă deoarece prețul unei obligațiuni poate scădea atunci când cresc randamentele de pe piață.

În plus, regulile devin mai stricte dacă titlurile folosite drept garanție sunt cumpărate chiar cu banii împrumutați. În această situație, plafonul de 80% trebuie redus cu încă cel puțin 10 puncte procentuale.

BNR introduce reduceri suplimentare și în cazul în care moneda creditului este diferită de moneda în care sunt denominate titlurile.

Dacă titlurile sunt în euro sau dolari americani, plafonul trebuie redus cu cel puțin 10 puncte procentuale. Pentru titlurile denominate într-o altă valută, reducerea suplimentară nu poate fi mai mică de 20 de puncte procentuale.

De exemplu, dacă banca acordă un credit într-o monedă diferită de cea a garanției, nu poate aplica pur și simplu plafonul maxim de 80%. În funcție de moneda titlurilor, limita trebuie diminuată pentru a acoperi și riscul valutar.

Titlurile trebuie să aibă o scadență suficient de lungă

Proiectul BNR prevede și că perioada rămasă până la scadența titlurilor aduse drept garanție trebuie să fie cel puțin egală cu maturitatea creditului. Astfel, un împrumut nu ar trebui să ajungă la scadență după expirarea garanției reprezentate de titluri.

Băncile vor trebui, de asemenea, să stabilească propriile metodologii pentru evaluarea titlurilor și să le reevalueze zilnic. Scopul este ca instituția să poată identifica în timp real eventualele variații de preț și să aibă proceduri clare pentru valorificarea garanției, dacă debitorul nu își mai poate achita obligațiile.

Veniturile obținute din titluri pot fi luate în calcul la acordarea creditului

O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare.

Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor ca active puse gaj, ci și veniturile generate de acestea, atunci când instituția analizează dacă solicitantul poate rambursa creditul.

Proiectul nu stabilește însă că orice venit obținut din orice titlu va conduce automat la aprobarea unui credit. Decizia rămâne la nivelul băncii.

Garanții de cel puțin 133% pentru anumite credite în valută

BNR modifică și o prevedere referitoare la creditele de consum denominate în valută sau indexate la cursul unei valute.

Pentru aceste împrumuturi, cu excepția celor care intră în noua categorie a creditelor garantate cu titluri, solicitantul trebuie să dispună de garanții reale și/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.

De exemplu, pentru un credit echivalent cu 100.000 de lei, valoarea minimă a garanțiilor prevăzută de această regulă ar fi de 133.000 de lei.

Băncile vor putea acorda mai multe credite peste limita gradului de îndatorare

O altă schimbare vizează gradul total de îndatorare.

În prezent, regulile privind gradul de îndatorare stabilesc cât din venitul unui client poate fi destinat plății ratelor. Proiectul BNR păstrează această limitare, dar le permite băncilor să depășească nivelul maxim pentru o anumită parte dintre creditele acordate.

Pentru creditele de consum, excepția poate fi utilizată în limita a maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale de credite de consum acordate de bancă în fiecare dintre ultimele patru trimestre.

Aceeași regulă este propusă pentru creditele pentru investiții imobiliare, unde limita este tot de 15% din media volumelor trimestriale acordate în ultimele patru trimestre.

Creditele de peste 250.000 de euro nu intră în această excepție

Flexibilizarea nu se aplică tuturor împrumuturilor. Proiectul stabilește că excepția de la limita gradului de îndatorare nu poate fi utilizată pentru creditele de consum și creditele pentru investiții imobiliare a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 250.000 de euro.

Prin urmare, o persoană care solicită un credit de peste acest prag nu poate fi inclusă în categoria pentru care banca folosește plafonul suplimentar de 15%.

BNR introduce și o condiție legată de profilul debitorului.

Băncile vor putea folosi această excepție doar pentru categoriile de clienți pentru care pot demonstra, pe baza datelor istorice din propriul portofoliu, că veniturile acestora sunt suficiente pentru administrarea corespunzătoare a riscului de nerambursare.

În plus, proiectul stabilește că nivelul veniturilor considerat suficient pentru această evaluare nu poate fi mai mic decât salariul mediu net pe economie.

Așadar, regula nu înseamnă că orice persoană care are un grad de îndatorare peste limita standard va putea primi automat un credit. Banca trebuie să se încadreze în plafonul de 15% și să poată justifica eligibilitatea categoriei respective de clienți pe baza propriilor date.