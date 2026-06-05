Potrivit unui comunicat al MApN, zona era deja securizată şi izolată de forţe ale Serviciului Român de Informaţii, Gărzii de Coastă şi Ministerului Apărării Naţionale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare şi de punere în siguranţă.

Sursa citată precizează că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României şi nu a fost implicat în exerciţiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre, drona fiind de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Mai mult, constănţenii au primit vineri un prim mesaj RO-ALERT prin care erau anunţaţi să evacueze zona costieră a Portului Constanţa după aproape o oră de la producerea exploziei dronei maritime în Port.

"Evacuaţi zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanţa. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-ALERT.

După circa zece minute de la primirea acestui mesaj, a fost transmisă o a doua informare RO-ALERT.

"În data de 05.06.2026, în jurul orei 10:28, a avut loc o explozie a unei drone maritime în Portul Constanţa, Dana 78. Îndepărtaţi-vă de zona costieră a Mării Negre şi respectaţi recomandările autorităţilor. Dacă observaţi obiecte suspecte, apelaţi numărul unic de urgenţă", reiese din al doilea mesaj.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineaţa, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naţionale.