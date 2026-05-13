Majoritatea celor 1.233 de pasageri sunt britanici și irlandezi.

În afară de nonagenarul decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analize sunt în curs pentru a stabili prezența unui eventual norovirus, potrivit unei surse.

La bord se află, de asemenea, 514 membri ai echipajului, potrivit acestei surse.

Nava, care aparține companiei Ambassador Cruise Line, a plecat din Insulele Shetland la 6 mai și a făcut escale la Belfast, Liverpool și Brest, după care a sosit la Bordeaux, de unde urma să plece către Spania.

Analizele nu confirmă, deocamdată, prezența unui norovirus

Miercuri la prânz, ea se afla la chei, în centrul orașului, fără nicio măsură de securitate pe uscat.

Pasageri făceau poze capitalei girondine de pe puntea pachebotului.

Primele analize la bord au îndepărtat prezența vreunui norovirus, însă analize complementare erau în curs la Centrul Spitalicesc Bordeaux, au anunțat autoritățile sanitare.

Ele nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și îndepărtează orice legătură cu hantavirusul aflat la originea morții a trei pasageri la bordul vaporului de croazieră MV Hondius, care asigura o legătură între Ushuaia și arhipelagul Capului Verde.

Vârful simptomelor - vomă și diaree - a avut loc luni, pe când nava se afla la Brest, potrivit sursei citate.

Victima în vârstă de 90 de ani a murit înainte de sosirea în portul breton.