Între timp, doi bărbați din Spania și Statele Unite, dar și o femeie din Franța au fost testați pozitiv după ce au fost repatriați.

Starea femeii, care se află în izolare într-un spital din Paris, se agravează, a declarat ministrul francez al Sănătății.

Până în prezent, 122 de oameni au fost transferați de pe nava de croazieră Hondius și repatriați. Dintre aceștia, 35 erau membri ai echipajului și 87 – pasageri din 19 naționalități.

Mesajul căpitanului navei Hondius

Jan Dobrogowski, căpitanul vasului Hondius: „Dragi pasageri, membri ai echipajului, membri ai familiilor de acasă, ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru noi toți, după cum sunt sigur că știți. Ceea ce m-a atins cel mai mult, ceea ce m-a emoționat cel mai tare a fost răbdarea voastră, disciplina voastră și, de asemenea, bunătatea pe care o arătați unii altora pe tot parcursul. Pe mare, oamenii depind unii de alții.”

La bordul navei au mai rămas 25 de membri ai echipajului și doi medici.

Ambarcațiunea a părăsit portul din Tenerife și se îndreaptă spre Rotterdam.

De asemenea, trupul pasagerului german, care a murit la bord pe 2 mai, rămâne pe vas.

Dr. Michael Osterholm, epidemiolog: „Unul dintre lucrurile care ne preocupă ține de nevoia aparentă de a ține toți pasagerii într-un fel de centru de izolare. Eu consider că aceștia pot fi foarte bine monitorizați foarte simplu la ei acasă, unde li se poate verifica temperatura de două ori pe zi, se pot evalua simptomele în ideea că, dacă ar apărea schimbări, atunci li s-ar pune rapid o mască respiratorie N95, care i-ar împiedica să transmită virusul, și ar fi transportați la spital.”

Unele state au ales ca pasagerii evacuați să rămână în carantină pe o perioadă nedeterminată în țările lor de origine.

Autoritățile încearcă să calmeze populația

Maud Bregeon, purtătorul de cuvânt al Guvernului: „Nu trebuie să creăm panică. Chiar dacă înțeleg teama fiecăruia în raport cu ceea ce am trăit în ultimii ani, nu suntem absolut deloc în punctul în care să avem astfel de discuții. Situația este urmărită cu cea mai mare atenție, dar este un virus pe care îl cunoaștem.”

Pe de altă parte, potrivit Departamentului Sănătății, un cetățean american aflat într-un zbor de repatriere a fost testat pozitiv pentru hantavirus, în timp ce o altă persoană prezintă simptome ușoare.

Toți cei 18 cetățeni americani au fost duși cu avionul în Nebraska, unde vor fi supuși unor verificări suplimentare, într-o unitate medicală.

Reporter: „De ce au avut Statele Unite nevoie de patru zile să emită o alertă?”

Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al Sănătății: „Nu este adevărat. De îndată ce am stabilit prezența virusului, am emis o alertă. Dar alerta nu înseamnă nimic...”

Donald Trump, președintele SUA: „Au acționat foarte repede. Am văzut și eu alerta, așa că mai scutiți-mă. Au acționat foarte, foarte repede. Și nu aș paria viața cuiva pe asta, dar se pare că este vorba doar de o boală care a existat, într-o măsură mai mică, de foarte mult timp. Desigur, nu e o boală pe care să ți-o dorești, este una foarte gravă dacă o contractezi, dar e foarte greu de contractat.”

OMS avertizează asupra unor posibile riscuri

Însă, protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite, care nu impune neapărat carantina, „poate prezenta riscuri”, a subliniat directorul Organizației Mondiale a Sănătății.

Brian Christine, consilier în Departamentul de Sănătate al SUA: „Riscul de hantavirus pentru publicul larg rămâne foarte, foarte scăzut. Varianta Andes a acestui virus nu se răspândește ușor și necesită un contact apropiat prelungit cu o persoană care prezintă deja simptome. Chiar și așa, am luat această situație foarte în serios încă de la început.”