Sorina Matei a fost desemnată, marţi, de Consiliul de Administraţie nou ales al Societăţii Române de Televiziune (SRTv) în funcţia de preşedinte-director general al instituţiei. Răzvan Dincă a fost desemnat, la râmndul său, preşedinte-director general al Radioului public de CA al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), informează Agepres.

Plenul Parlamentului a desemnat, marţi, prin vot secret cu bile, opt membri propuşi de partidele reprezentate în Legislativ pentru funcţia de membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, scrie Agerpres.

Au fost înregistrate pentru întreaga listă 368 de voturi „pentru" şi 12 împotrivă.

Cei opt membri numiţi sunt:

* Loredana Corchiş şi Nicoleta Amalia Matei (propuse de PSD);

* Radu Carp şi Cristina Pocora (PNL);

* Gabriel Barbu (USR);

* Sorina-Ruxandra Matei şi Maria Muntean (AUR);

* Anderco Aliz-Timea (UDMR).

Consiliu de Administrație nou și la SRR

De asemenea, plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului a desemnat, marţi, și cei opt noi membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

S-au înregistrat 360 de voturi „pentru" lista propusă şi 15 „împotrivă". Votul a fost secret cu bile.

Membrii CA de la SRR validaţi de plen sunt:

* Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu şi Răzvan Ioan Dincă - propuşi de PSD;

* Maria Ţoghină şi Sorin Bejan - AUR;

* Diana Ştefana Baciuna - PNL;

* Alexandra Coliban - USR;

* Annamaria Bodoczi - UDMR.