Într-o declaraţie comună, făcută publică la începutul negocierilor de pace de la Abu Dhabi dintre Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, europenii şi americanii par să facă front comun cu Ucraina, care este, de asemenea, semnatară a acestui text, potrivit Agerpres.

Comunicatul afirmă „angajamentul comun faţă de o arhitectură şi măsuri de securitate europene solide pentru perioada postbelică".

Declaraţia subliniază, de asemenea, „că orice mecanism viitor trebuie să respecte suveranitatea, integritatea teritorială, capacitatea de decizie independentă şi să ofere garanţii de securitate credibile Ucrainei".

Comunicatul urmează întâlnirii de marţi, de la Abu Dhabi, între negociatorii Kievului, emisarii americani şi reprezentanţii Regatului Unit, Franţei, Germaniei, Italiei, UE şi NATO.

Această întâlnire a avut loc înaintea începerii negocierilor directe între ucraineni şi ruşi, sub egida SUA, menite să pună capăt la aproape cinci ani de război în Ucraina şi să deschidă calea pentru un „nou" cadru de securitate în Europa.

Europenii au încercat să influenţeze aceste discuţii pentru a evita un posibil acord care să favorizeze cererile Rusiei în detrimentul intereselor lor de securitate şi ale Ucrainei.

„Un NATO puternic rămâne în centrul apărării colective euroatlantice”

În declaraţia comună, americanii, ucrainenii şi europenii subliniază necesitatea ca această „arhitectură europeană de securitate" să se bazeze pe angajamentele deja existente, începând cu NATO.

„Este clar că un NATO puternic va rămâne în centrul apărării colective euroatlantice", se afirmă în text.

Totuşi, americanii, europenii şi ucrainenii consideră că este „esenţial să se răspundă preocupărilor de securitate postbelice şi să se reducă riscul unui conflict".

Kremlinul susţine încă de la începutul conflictului necesitatea unui acord global privind securitatea în Europa, însă aliaţii europeni au refuzat întotdeauna să modifice în profunzime bazele securităţii lor, începând cu NATO.

Înainte de a lansa invazia în Ucraina în 2022, preşedintele rus Vladimir Putin ceruse NATO să îşi retragă trupele din Europa de Est, cerere respinsă de Alianţă.

În cadrul întâlnirii, americanii şi europenii au „discutat totuşi despre modalităţi de a asigura mecanisme solide de gestionare a riscurilor şi de prevenire a escaladărilor periculoase", potrivit declaraţiei.

Negociatorii europeni, americani şi ucraineni au mai spus că vor continua „să lucreze strâns pe parcursul procesului de negociere cu obiectivul comun de a avansa către discuţii multilaterale mai largi, cu implicarea partenerilor europeni".