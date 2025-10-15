Mărturii cutremurătoare ale palestinienilor eliberați din închisorile israeliene. „Cele mai crude forme de tortură”

15-10-2025 | 10:02
ostatici fasia gaza
AFP

Foștii deținuți din închisoarea Nafha afirmă că au fost bătuți cu brutalitate, legați de mâini și picioare, insultați, forțați să suporte muzică asurzitoare ore în șir și lăsați să se îmbolnăvească.

autor
Ioana Andreescu

Înainte de eliberare, gardienii i-au oferit lui Naseem al-Radee, în vârstă de 33 de ani, un „cadou de despărțire”: l-au legat, l-au trântit la pământ și l-au lovit fără milă – exact cum l-au întâmpinat. Prima sa imagine a Gazei, după aproape doi ani, a fost neclară: o lovitură de bocanc în ochi i-a afectat vederea, potrivit The Guardian.

Originar din Beit Lahiya, Radee a fost arestat pe 9 decembrie 2023, într-o școală transformată în adăpost, și a petrecut 22 de luni în detenție, dintre care 100 de zile într-o celulă subterană. A fost eliberat luni, alături de alți 1.700 de palestinieni.

„Erau condiții inumane”

Radee spune că nu a fost niciodată acuzat de vreo crimă, iar perioada de detenție a fost marcată de tortură, neglijență medicală și înfometare. „Ne legau mâinile și picioarele și ne supuneau la cele mai crude forme de tortură”, a declarat el.

Celulele erau supraaglomerate – 14 persoane într-o cameră pentru cinci. Lipsa igienei a dus la infecții ale pielii și la ciuperci, iar tratamentul medical era inexistent. Mohammed al-Asaliya, student de 22 de ani, eliberat în aceeași zi, a declarat că a contractat râie în timpul detenției.

„Nu exista asistență medicală. Ne-am tratat rănile cu soluție dezinfectantă de podea, dar le-am agravat. Saltelele erau murdare, mâncarea contaminată, iar aerul irespirabil”, a spus el.

Într-o secțiune numită „discotecă”, gardienii difuzau muzică la volum maxim, timp de două zile consecutive – o metodă de tortură frecventă. „Ne atârnau de pereți, ne stropeau cu apă rece și, uneori, aruncau praf de ardei iute pe noi”, a adăugat Asaliya.

Foștii deținuți, eliberați în stare gravă

Ambii bărbați au slăbit drastic în timpul detenției: Radee a pierdut peste 30 de kilograme, iar Asaliya, mai mult de 30 de kilograme.

Potrivit autorităților medicale palestiniene, majoritatea celor eliberați au ajuns în stare precară. „Urmele de bătăi, răni, vânătăi și fracturi erau vizibile pe corpurile lor”, a declarat Eyad Qaddih, purtător de cuvânt al Spitalului Nasser din Gaza.

Circa 2.800 de palestinieni din Gaza sunt reținuți fără acuzații în închisorile israeliene. Modificările legislative adoptate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 permit detenția administrativă pe termen nelimitat, fără proces.

„Nivelul de tortură și abuz a crescut vertiginos după 7 octombrie. Este o politică susținută la vârf”, a afirmat Tal Steiner, directorul Comitetului Public împotriva Torturii din Israel.

La eliberare, Radee a aflat că soția și toți copiii lui, cu excepția unuia, au fost uciși în Gaza. „Am fost fericit că am ieșit de ziua fiicei mele Saba, dar ea a murit. Odată cu ea, s-a dus și bucuria mea”, a spus el.

Sursa: The Guardian

