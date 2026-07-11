Patru erau din Regatul Unit, însă cel mai probabil și alți străini și-au pierdut viața. Despre 20 de persoane nu se mai știe nimic. Atenție, urmează imagini și mărturii care vă pot afecta emoțional.

O zonă turistică idilică din Almería, în sud-estul Spaniei, unde se află localitățile Los Gallardos și Bedar, a fost devastată de unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria țării.

Martor: „Parcă focul trecea prin mașină.”

Lucinda Curtois: „Coboram de pe munte și nu ne așteptam să întâlnim zidul de foc. Era terifiant. Creierul meu parcă o luase la galop. Mă gândeam cu disperare cum ne putem întoarce în sat fără să urmăm linia focului, pentru că flăcările coborau rapid de pe munte, de-a lungul șoselei pe unde mergeam noi cu mașina. Am pierdut câțiva prieteni de familie, apropiați. Au încercat să scape de foc mergând pe jos. Nu știu de ce. Pot doar să presupun că acolo unde erau ei ardea deja peste șosea.”

Victimele au ignorat sfaturile autorităților

Majoritatea victimelor și-au pierdut viața după ce au ignorat instrucțiunile autorităților de a rămâne adăpostite în locuințe, a declarat Antonio Sanz, șeful serviciilor de urgență din Andaluzia. Unii au murit carbonizați în mașini. Alții au încercat să scape traversând pe jos albia unui râu secat, care „s-a transformat într-o capcană mortală”, a spus oficialul.

Peste 20 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Isabelle Weyn, proprietară belgiană a unei pensiuni în Bedar: „Eram în dormitor. Am luat o valiză, iar la un moment dat Stefan a strigat de jos: «Acum, acum! Coboară imediat!» Am încercat să adun documentele din birou și să îi anunț pe oaspeții pe care îi așteptam, dar nu am reușit. Din fericire, oaspeții nu ajunseseră încă. A trebuit pur și simplu să fugim. Ne-am privit casa cum era cuprinsă de flăcări.”

Sute de oameni au fost evacuați și cazați temporar în sălile de sport din apropiere.

Francisco Garcia Cerda, primarul orașului Mojacar: „La început au fost aduși aici cei evacuați dintr-un camping din Los Gallardos, unde se aflau aproximativ 80 de oameni. Când a fost evacuat unul dintre satele din Los Gallardos, am fost anunțați în jurul orei 13:00 că aici ar putea ajunge încă aproximativ 300-400 de persoane.”

Pompierii continuă să lupte pentru a ține sub control focarele rămase. Incendiul a distrus peste 6.600 de hectare.