Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina

02-01-2026 | 10:34
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă.

Sabrina Saghin

Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, din nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acţiune. Rusia a declarat că îşi va revizui poziţia în negocierile în curs cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina şi ţările occidentale au contestat versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă de atac.

Rusia prezintă fragmentele dronei

Un videoclip postat pe canalul Telegram al Ministerului Apărării rus îl arată pe amiralul Igor Kostyukov, şeful Direcţiei principale a Statului Major General al Forţelor Armate ale Rusiei, înmânând ataşatului american ceea ce el a descris ca fiind mecanismul de control al unei drone găsite printre fragmentele doborâte.

„Decriptarea conţinutului memoriei controlerului de navigaţie al dronelor, efectuată de specialişti ai serviciilor speciale ruse, confirmă fără îndoială că ţinta atacului a fost complexul de clădiri al reşedinţei preşedintelui rus din regiunea Novgorod”, a declarat Kostyukov.

„Presupunem că această măsură va elimina orice întrebări şi va permite stabilirea adevărului”, a afirmat el.

Ministerul a publicat anterior o declaraţie pe Telegram în care afirma că concluziile sale vor fi transmise Statelor Unite.

Oficialii americani contestă acuzațiile

The Wall Street Journal a raportat, miercuri, că oficialii americani din domeniul securităţii naţionale au constatat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau una dintre reşedinţele sale în cadrul unui atac cu drone. Reuters nu a putut verifica imediat această informaţie.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat iniţial simpatia faţă de acuzaţia Rusiei, declarând luni reporterilor că Putin l-a informat despre presupusul incident şi că era „foarte supărat” în legătură cu acesta.

Miercuri, Trump părea mai sceptic, distribuind pe reţelele de socializare un editorial din New York Post în care Rusia era acuzată că blochează pacea în Ucraina.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un astfel de atac şi a descris acuzaţia ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare a Rusiei menită să creeze o ruptură între Kiev şi Washington după întâlnirea de weekend dintre Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 02-01-2026 10:34

