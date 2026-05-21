Sprijinul „nu este distribuit în mod egal în cadrul NATO. Acesta se concentrează pe un număr restrâns de țări, printre care Suedia, care depășește cu adevărat (pragurile) în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, dar și alte țări precum Canada, Germania, Țările de Jos, Danemarca și Norvegia, fără a uita de alte câteva”, a spus Mark Rutte, într-o conferință de presă susținută alături de prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe din NATO.

„Dar sunt și multe țări care nu cheltuiesc suficient pentru a sprijini Ucraina”, a adăugat el.

La rândul său, premierul Kristersson a arătat că Suedia este al treilea donator ca mărime dintre țările NATO și a spus că „ar fi mult mai bine dacă mai multe țări ar oferi un sprijin de amploarea celui acordat” de Stockholm. „Trebuie să fim consecvenți și hotărâți în sprijinul nostru pe termen lung. Așadar, mi-aș dori cu adevărat ca mai multe țări care vorbesc atât de elogios despre Ucraina să-și susțină cuvintele și cu fapte concrete”, a punctat el, citat de The Guardian.

Suedia cere mai multă implicare din partea aliaților

Miniștrii de externe din NATO se reunesc la Helsingborg, joi și vineri, pentru a finaliza pregătirile pentru summitul de la Ankara.

Într-o declarație făcută miercuri la Bruxelles, înaintea reuniunii, secretarul general al NATO a subliniat necesitatea respectării angajamentelor asumate la summitul de la Haga de anul trecut, unde aliații s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035.

„Întrebarea nu mai este dacă trebuie să facem mai mult. Întrebarea este cât de repede pot aliații să transforme angajamentele în capacități”, a spus el, solicitând creșteri constante și susținute ale investițiilor și „o cale credibilă” către îndeplinirea acestora.

Apel pentru investiții mai mari în apărare și sprijin pe termen lung pentru Kiev

Aliații trebuie să intensifice producția industrială de apărare de ambele părți ale Atlanticului și să consolideze capacitățile de luptă, a adăugat el.

Secretarul general a subliniat că schimbarea echilibrului responsabilităților în cadrul Alianței face parte din asigurarea faptului că NATO rămâne pregătită.

O altă prioritate pentru summitul de la Ankara este sprijinul continuu al NATO pentru Ucraina. Joi, miniștrii de externe vor fi însoțiți la Helsingborg de ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, pentru a discuta despre modul în care se poate asigura că sprijinul acordat Ucrainei rămâne substanțial, durabil și previzibil pe termen lung.