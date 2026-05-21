Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului susține că noua lege ridică probleme de constituționalitate și poate intra în conflict atât cu legislația Uniunii Europene, cât și cu jurisprudența europeană referitoare la protecția speciilor strict protejate.

Sesizarea vine într-un context sensibil, în care autoritățile încearcă să găsească un echilibru între siguranța populației și obligațiile asumate de România în privința conservării biodiversității.

Ce prevede legea contestată de președintele Nicușor Dan

Conform datelor prezentate de Administrația Prezidențială, actul normativ aduce o majorare semnificativă a numărului de exemplare de urs brun care pot face obiectul măsurilor de prevenție și intervenție.

Față de anul 2024:

numărul exemplarelor aprobate pentru prevenție crește de la 426 la 859;

numărul exemplarelor aprobate pentru intervenție urcă de la 55 la 110.

Administrația Prezidențială consideră că o astfel de majorare transformă măsura excepțională a eliminării unor exemplare într-un mecanism cu caracter general, ceea ce ar putea intra în contradicție cu normele europene.

Argumentele invocate în sesizarea transmisă Curții Constituționale

Principalul argument invocat în document este statutul juridic al ursului brun, specie protejată la nivel european.

Potrivit sesizării, legislația europeană permite extragerea unor exemplare doar în situații punctuale și doar dacă există justificări clare, bazate pe date științifice.

Administrația Prezidențială susține că legea nu oferă suficiente garanții privind aplicarea acestor condiții.

„Nivelul de prevenție concretizat în vânătoare anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporționată, dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente”, se arată în sesizare.

Invocarea Directivei Habitate și a normelor europene

Președintele arată că Directiva Habitate a Uniunii Europene impune verificarea unor condiții stricte înainte de adoptarea măsurilor care presupun eliminarea unor exemplare protejate.

Printre acestea se numără:

demonstrarea faptului că nu există alternative satisfăcătoare;

evaluarea impactului asupra stării de conservare a speciei;

justificarea măsurii prin criterii științifice.

În sesizare se susține că legea nu prevede în mod explicit analiza unor soluții non-letale înainte de eliminarea exemplarelor considerate problematice.

Printre măsurile alternative menționate se află:

instalarea de garduri electrice;

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor;

relocarea exemplarelor;

măsuri de educare și informare a populației;

alte mecanisme de prevenție.

În aprilie 2026, Parlamentul a votat noile cote de vânătoare

„În vederea prevenirii atacurilor asupra populaţiei umane şi a pagubelor materiale cauzate de atacurile de urs, pentru anul 2026 se aprobă un număr de 859 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de prevenţie la nivel naţional, şi un număr de 110 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional. Exemplarele din specia urs brun care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional pot fi recoltate până la data de 31 decembrie 2026, de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului prin metodele 'la pândă' şi 'la dibuit'. Recoltarea femelelor însoţite de pui cu vârsta sub 2 ani este interzisă”, se arată în proiectul de lege.

Câti urși sunt în România

În urmă cu un an, Ministerul Mediului a anunțat că în România se află între 10.419 şi 12.770 de urşi bruni, 95% fiind probabilitatea de acoperire a intervalului estimat, în timp ce numărul optim de exemplare este estimat la 4.000.

„România are cea mai mare populaţie de urs brun din Europa, putem să afirmăm că suntem campioni şi în legătură cu modul în care evaluăm toate aceste cifre, însă mai ales în lumina acestui număr, pe care poate că mulţi îl bănuiau.

Sunt multe localităţi, sunt multe staţiuni unde urşii au devenit o prezenţă aproape zilnică. Aşa cum am anunţat şi în trecut, cred că mai ales în ceea ce priveşte tragediile care s-au întâmplat în trecut, suntem obligaţi să venim cu măsuri de intervenţie”, a declarat atunci, Mircea Fechet, ministrul Mediului din acel moment.

„De la 4.000 la 11.000 sau la 13.000, între cele două cifre există o mare diferenţă. Bineînţeles că nu ne apucăm să luăm măsuri în sensul diminuării populaţiei de urs brun peste noapte, însă în continuare ne interesează statutul de conservare al speciei şi faptul că specia se va afla într-o stare bună de conservare, dar ne interesează la fel de mult şi mai mult decât atât siguranţa cetăţenilor”, a menţionat Fechet.