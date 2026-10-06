Măsurile – care includ plafonarea chiriilor, interzicerea temporară a evacuărilor și restricții privind achizițiile de locuințe de către companii – se bazează pe „bunul-simț elementar”, a declarat Sanchez într-o conferință de presă, argumentând că sondajele de opinie indică un sprijin larg al populației pentru intervenția pe piața imobiliară, potrivit Agerpres.

„Acestea îi protejează pe cei mai vulnerabili și, într-o anumită măsură, încep să aducă ordine pe o piață în prezent profund disfuncțională, care nu funcționează după logica cererii și ofertei, din cauza speculațiilor excesive”, a spus el.

Sanchez a declarat luni că devansează alegerile – programate inițial pentru 2027 – deoarece eșecul de a obține suficient sprijin pentru propunerile sale de soluționare a crizei locuințelor l-a făcut să realizeze că are nevoie de mai multe mandate în parlament.

Convocarea alegerilor pentru data de 29 noiembrie i-a permis lui Sanchez să introducă noile reglementări cu sprijinul unui organism interimar restrâns.

Măsurile vor intra temporar în vigoare

Măsurile vor intra în vigoare temporar odată cu publicarea decretului în Monitorul Oficial, însă vor trebui ulterior supuse aprobării parlamentarilor care își continuă activitatea în cadrul organismului interimar după dizolvarea legislativului, a precizat Sanchez.

Acest organism permanent, format din 69 de membri – inclusiv președinta Camerei Deputaților, Francina Armengol, membră a Partidului Socialist condus de Sanchez – dispune de o majoritate fragilă în favoarea măsurilor, potrivit postului public de televiziune TVE.

Un al doilea decret, care propune reînnoirea automată a contractelor de închiriere, ar urma să intre în vigoare doar dacă este aprobat de legislativul restrâns, întrucât guvernul nu a dispus de o majoritate pentru a-l valida, a mai spus Sanchez.

Dezvoltatorii imobiliari critică noile măsuri

Măsurile intervenționiste nu vor face decât să alunge investițiile necesare pentru creșterea ofertei, a declarat Carolina Roca, președinta Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din Madrid.

„Incertitudinea juridică inerentă ambelor decrete va duce la o încetinire bruscă a investițiilor limitate atrase până în prezent pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile”, a spus ea.

Tentativa de evacuare a unei femei în vârstă de 87 de ani din Madrid a declanșat proteste la nivel național, inclusiv apeluri la o grevă generală înainte de alegeri – acțiune pe care guvernul condus de Sanchez a declarat că o va respecta.