Grecia reduce prețurile alimentelor de bază începând cu 31 august, iar fructele, carnea și produsele lactate devin de luni mai ieftine chiar și cu 30%, scrie bTV Novinite.

Guvernul elen a anunțat că, începând de luni, 1.150 de bunuri esențiale vor avea prețuri noi ajustate. Magazinele alimentare au fost închise duminică pentru a-și putea pregăti noile prețuri.

Potrivit acordului dintre Ministerul Dezvoltării și comercianți, prețurile vor fi cu cel puțin 5% mai mici. Majoritatea comercianților promovează însă deja reduceri de până la 30%, mai arată sursa citată.

Participarea comercianților cu amănuntul la acest acord este voluntară, iar fiecare companie decide la ce produse va oferi reduceri și în ce măsură. Fructele, legumele și uleiul de măsline vor fi vândute cu o reducere de aproximativ 15%.

Acordul dintre guvern și comercianți, valabil până la sfârșitul anului

Se așteaptă ca produsele lactate, carnea și alimentele pentru bebeluși să se ieftinească cu 20%.

Șase lanțuri de magazine anunță reduceri la 300 de produse legate de începerea anului școlar. Părinții așteaptă astfel să vadă luni noile prețuri pentru a-și pregăti copiii pentru școală.

Acordul cu comercianții cu amănuntul este valabil până la sfârșitul anului. Etichetele din magazine vor trebui să indice atât prețul vechi, cât și prețul de după reducere.