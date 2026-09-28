O instanță din Croația l-a condamnat la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare pentru violarea domiciliului. Hotărârea nu este încă definitivă, potrivit tnlive.sk.

Bărbatul semnase în decembrie un contract cu chiriașa pentru a-i închiria apartamentul timp de un an. Femeia locuia acolo împreună cu copiii ei. Ulterior, însă, proprietarul a intrat în locuință fără acordul acesteia.

A intrat în apartament împreună cu potențiali cumpărători

Proprietarul a profitat de absența chiriașei pentru a descuia apartamentul și a intra împreună cu potențiali cumpărători, cărora voia să le arate locuința.

Potrivit portalului croat Danica, el a făcut acest lucru în ciuda faptului că apartamentul era închiriat în mod legal în acel moment.

Chiriașa a aflat ulterior despre vizita sa și a sesizat poliția. Cazul a ajuns în instanță, care a considerat că fapta proprietarului constituie infracțiunea de violare a inviolabilității domiciliului.

Un SMS trimis chiriașei a devenit o probă importantă

În timpul procesului, instanța a analizat mai multe probe. Printre acestea s-a numărat și un mesaj SMS pe care proprietarul i l-a trimis chiriașei. Pe baza probelor, instanța a concluzionat că bărbatul este responsabil pentru faptele sale.

Instanța l-a condamnat în cele din urmă la trei luni de închisoare cu suspendare. În plus, el trebuie să plătească 100 de euro pentru cheltuielile aferente procesului penal, potrivit Index.hr.

Hotărârea nu este încă definitivă. Ambele părți au posibilitatea de a contesta decizia.