Linda Martin, în vârstă de 64 de ani, din Cardiff, a plătit aproximativ 1.500 de lire sterline, echivalentul a circa 1.730 de euro, pentru ceea ce avea să descrie ulterior drept o „vacanță de coșmar”, potrivit Express.

Femeia avea nevoie de câteva zile de relaxare după ce își pierduse recent soțul, cu care fusese căsătorită timp de 10 ani, și voia totodată să sărbătorească aniversarea de 26 de ani a fiicei sale.

Mama și fiica au ales o vacanță de nouă nopți, în regim all-inclusive, în insula Kos din Grecia, rezervată prin Love Holidays.

Au ajuns la hotel la ora 2 dimineața și și-au căutat singure camerele în întuneric

Vacanța a început cu probleme. Zborul lor din Cardiff a avut întârziere, astfel că au ajuns la Kipriotis Village Resort în jurul orei 2 dimineața.

„Fiica mea mi-a spus: «Nu pare foarte frumos aici», dar eu am zis să ajungem mai întâi în camere. La recepție ni s-a spus că acestea nu sunt în clădirea principală a hotelului, ci în exterior. Ne-au dat cheile și ni s-a spus să ne găsim singure camerele, pe întuneric. Era un complex mare. Ne-am târât valizele pe scări și am trecut cu ele pe lângă găleți cu vomă. Imediat m-am gândit că este un semnal de alarmă, că este dezgustător”, a povestit Linda pentru Express.

Cele două au avut dificultăți în a-și găsi camerele și au cerut ajutorul unui agent de securitate.

„Nu pot descrie camera decât ca pe o celulă de închisoare”

„Am deschis ușa și am intrat în ceea ce nu pot descrie decât ca pe o celulă de închisoare. Ne-a lovit o căldură sufocantă, mirosea urât și erau țânțari peste tot. Erau trei paturi de o persoană, tari ca piatra. Camera nu semăna deloc cu fotografiile din broșură. Era degradată. Perdelele nu erau suficient de late, iar camera era murdară”, a spus Linda.

Mama și fiica aveau camere separate, însă tânăra a izbucnit în plâns.

„A spus: «Eu nu stau aici. Vreau să plec acasă, vreau doar să mă întorc la aeroport»”, a povestit femeia.

Fiica sa a mai susținut că în camera alăturată se aflau „trei bărbați care petreceau zgomotos”, iar balcoanele erau conectate.

Linda a contactat imediat linia de urgență Love Holidays și a anunțat că nu pot rămâne în hotel. Potrivit companiei, hotelul le-a oferit posibilitatea de a se muta în două apartamente Executive, însă femeia a refuzat oferta.

Linda s-a întors apoi la recepție pentru a reclama condițiile și susține că i s-a oferit „o sticlă cu spray împotriva țânțarilor”.

În jurul orei 3 dimineața, un angajat i-ar fi spus că situația nu poate fi rezolvată în acea noapte, dar că a doua zi ar putea fi transferate la hotelul-soră al complexului.

„Mi-a spus: «Mâine vă voi muta la hotelul nostru partener. Acum nu pot face nimic. Va trebui să fie mâine. Reveniți aici la 11:30»”, a relatat Linda.

Promisiunea mutării la alt hotel nu s-a concretizat

A doua zi, Linda și fiica ei s-au întors la recepție, însă persoana cu care vorbiseră în timpul nopții nu mai era acolo.

Femeia susține că a cerut să vorbească cu un manager despre transfer, dar i s-ar fi spus: „Nu vi s-ar fi putut spune așa ceva. Noi nu procedăm astfel, nu promitem să mutăm pe nimeni”.

„În acel moment începeam să mă enervez, iar fiica mea plângea din nou. Am spus: «Sută la sută nu rămânem aici, trebuie să faceți ceva pentru noi». Dar pur și simplu m-a ignorat”, a povestit Linda.

Cele două și-au luat bagajele și au plecat.

Love Holidays a precizat că clasificarea de patru stele este acordată conform sistemului oficial din Grecia și respectă standardele locale. Compania a retras însă temporar hotelul de la vânzare în timp ce investighează reclamațiile.

Mama și fiica au mers singure la hotelul-soră, dar au aflat că acesta era complet ocupat. Ulterior, le-au fost prezentate alte camere la Kipriotis Village Resort, despre care Linda a spus că erau „puțin mai bune”, dar că „nu semănau în niciun fel cu ceea ce apărea în broșură”.

„Când ne-am plimbat în zona piscinei, totul părea degradat, șezlongurile erau deteriorate și nu mai văzusem așa ceva”, a susținut femeia.

Au plătit încă aproximativ 2.000 de euro pentru a-și salva vacanța

În încercarea de a salva restul sejurului, Linda și fiica ei au găsit un alt hotel și au plătit aproximativ 2.000 de euro pentru restul vacanței.

De această dată, experiența a fost complet diferită. Linda a descris noul hotel drept „absolut superb”, acesta având inclusiv o piscină infinity.

Femeia spune însă că a rămas cu stresul financiar provocat de faptul că a trebuit să plătească practic pentru două vacanțe.

Linda susține că inițial Love Holidays i-a oferit 300 de lire sterline drept compensație, ofertă pe care a refuzat-o în speranța unei rambursări integrale.

„Prima parte a fost, sincer, o vacanță de coșmar. A doua parte a fost un paradis”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al Love Holidays a declarat: „Ne pare foarte rău că experiența recentă a doamnei Martin la hotelul din Grecia nu s-a ridicat la standardele noastre obișnuite și am retras hotelul de la vânzare în timp ce investigăm problemele semnalate. Am contactat-o pe doamna Martin pentru a ne cere scuze și pentru a-i rambursa 1.772 de lire sterline, sumă care acoperă 50% din costurile totale de cazare și cheltuielile cu taxiul.”