Mica insulă Skiathos, situată în nord-vestul Mării Egee, și-a câștigat o reputație aparte, și nu doar datorită apelor cristaline de culoare turcoaz și plajelor sale. Insula a devenit și un loc popular pentru pasionații de avioane, deoarece plaja Xanemos se află foarte aproape de aeroportul internațional al insulei, potrivit Express.

Turiștii vin pe plaja Xanemos pentru a vedea avioanele trecând la doar câțiva metri deasupra capetelor lor, într-o experiență descrisă drept „palpitantă” pe TripAdvisor.

Datorită poziției sale spectaculoase, la marginea pistelor Aeroportului Internațional Skiathos Alexandros Papadiamantis, avioanele trec extrem de aproape de plajă atunci când aterizează sau decolează și „apar brusc din spatele dealului”.

Avioanele trec la doar câțiva metri deasupra turiștilor

Observarea avioanelor de pe plaja Xanemos a devenit o activitate populară, iar locul se află la doar cinci minute de mers cu mașina de orașul Skiathos. Pasionații de avioane susțin că zilele de marți și vineri sunt cele mai bune pentru a vedea aeronavele trecând pe deasupra plajei, iar mulți îi sfătuiesc pe vizitatori să folosească o aplicație de urmărire a zborurilor pentru a ști ce avioane văd.

Între momentele în care avioanele trec pe deasupra plajei, turiștii se pot bucura de apele albastre și de țărmul acoperit cu pietricele, înconjurat de un peisaj stâncos.

În apropierea plajei există și dealuri care oferă numeroase posibilități de a vedea avioanele zburând la joasă altitudine, fiind amenajate neoficial mai multe puncte de observare.

Plaja rămâne însă locul preferat. Un turist a scris pe TripAdvisor: „Această plajă are cea mai spectaculoasă priveliște, cu avioanele deasupra capului”.

Un altul a remarcat: „Este frumos să vezi avioanele aterizând și decolând. Nu fi surprins dacă umbrela de soare îți este luată de vânt, dar este o plajă grozavă. Nu este nisip, sunt pietricele mici și există o plimbare frumoasă până la marginea unei stânci, în partea dreaptă, dacă vrei să faci niște fotografii grozave”.

Un alt turist a comentat: „Ne-au recomandat-o foarte mult și, până la urmă, am mers: a meritat! Nu este o plajă foarte aglomerată, dar este frumoasă și pentru că, din când în când, avioanele aterizează sau decolează și trec pe deasupra capului. Este păcat că nu este bine întreținută și că barul este mai scump decât altele de pe insulă. Aș reveni aici”.

Un alt vizitator a spus: „Această plajă este grozavă pentru a sta întins și a te relaxa, în timp ce poți privi avioanele zburând deasupra ta! Plaja se află la capătul pistei, așa că, atunci când avioanele decolează, trec chiar pe deasupra capului! Cele mai bune zile pentru a veni sunt marți sau vineri, deoarece atunci sosesc și pleacă cele mai multe avioane de pe aeroportul din Skiathos”.

O altă plajă spectaculoasă pentru pasionații de avioane

Xanemos nu este însă singura plajă care oferă priveliști spectaculoase asupra avioanelor. Paralia Psarochoma este o altă opțiune, aflată la doar cinci minute de mers cu mașina sau la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de plaja Xanemos. Este un loc mai puțin cunoscut, situat foarte aproape de aeroport.

Plaja se remarcă prin nisipul neobișnuit, de culoare gri, și pietricele, dar oferă aceleași ape cristaline și, bineînțeles, priveliști spectaculoase asupra avioanelor care aterizează și decolează.

Este considerată o zonă mai liniștită a litoralului, care rareori devine aglomerată, datorită golfului izolat, înconjurat de un peisaj stâncos.