Germania: Dronele rusești din Polonia au fost „clar direcționate”. Moscova „testează" NATO

Dronele care au pătruns în spaţiul aerian polonez "au fost în mod clar direcţionate" în acest scop, a declarat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, referindu-se la o nouă "provocare din partea forţelor armate ruse", relatează AFP.

"Nu există absolut niciun motiv să presupunem că a fost vorba despre erori de traiectorie sau incidente similare", a subliniat ministrul la tribuna Bundestagului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei reprezintă un "incident foarte, foarte grav" care arată că Rusia "testează" NATO.

"Acesta este un incident foarte, foarte grav. (...) Arată încă o dată cu ce ameninţare ne confruntăm şi cât de mult ne testează Rusia", a declarat Sebastian Hille.

Berlinul se află în contact strâns cu partenerii săi polonezi, a mai spus Hille.

El a spus că este evident şi de înţeles faptul că Polonia a solicitat consultări în baza articolului 4 din tratatul NATO. "Din punctul nostru de vedere, acest lucru este pe deplin justificat şi subliniază cât de serios trebuie să luăm noi, ca aliaţi, acest incident".

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Rusia a "riscat în mod deliberat o escaladare periculoasă".

"Încă o dată, şi de data aceasta la o scară considerabilă, drone de luptă ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez", a spus Wadephul, în cadrul unei alte conferinţe de presă.

"După trei ani (de război în Ucraina), Moscova încă nu este pregătită să negocieze în mod serios. Dimpotrivă: Kremlinul vrea să subjuge Ucraina prin orice mijloace. Trebuie şi vom oferi un răspuns clar la aceasta", a adăugat diplomatul german.

În opinia şefului diplomaţiei germane, care l-a primit pe omologul său olandez la Berlin, faptul că "avioane de luptă olandeze au contribuit şi ele la securitatea" spaţiului aerian polonez arată că "suntem uniţi în cadrul NATO".

Faptul că alţi membri ai Alianţei participă la "asigurarea securităţii flancului estic al NATO" este o "necesitate" în faţa "unei ameninţări ruse care va persista în mod clar", a adăugat Wadephul.

