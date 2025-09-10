Germania: Dronele rusești din Polonia au fost „clar direcționate”. Moscova „testează" NATO

Stiri externe
10-09-2025 | 16:17
summit nato haga
Getty

Dronele care au pătruns în spaţiul aerian polonez "au fost în mod clar direcţionate" în acest scop, a declarat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, referindu-se la o nouă "provocare din partea forţelor armate ruse", relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

"Nu există absolut niciun motiv să presupunem că a fost vorba despre erori de traiectorie sau incidente similare", a subliniat ministrul la tribuna Bundestagului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei reprezintă un "incident foarte, foarte grav" care arată că Rusia "testează" NATO.

"Acesta este un incident foarte, foarte grav. (...) Arată încă o dată cu ce ameninţare ne confruntăm şi cât de mult ne testează Rusia", a declarat Sebastian Hille.

Berlinul se află în contact strâns cu partenerii săi polonezi, a mai spus Hille.

Citește și
vladimir putin republica moldova
Parlamentul European condamnă oficial ”încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova

El a spus că este evident şi de înţeles faptul că Polonia a solicitat consultări în baza articolului 4 din tratatul NATO. "Din punctul nostru de vedere, acest lucru este pe deplin justificat şi subliniază cât de serios trebuie să luăm noi, ca aliaţi, acest incident".

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Rusia a "riscat în mod deliberat o escaladare periculoasă".

"Încă o dată, şi de data aceasta la o scară considerabilă, drone de luptă ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez", a spus Wadephul, în cadrul unei alte conferinţe de presă.

"După trei ani (de război în Ucraina), Moscova încă nu este pregătită să negocieze în mod serios. Dimpotrivă: Kremlinul vrea să subjuge Ucraina prin orice mijloace. Trebuie şi vom oferi un răspuns clar la aceasta", a adăugat diplomatul german.

În opinia şefului diplomaţiei germane, care l-a primit pe omologul său olandez la Berlin, faptul că "avioane de luptă olandeze au contribuit şi ele la securitatea" spaţiului aerian polonez arată că "suntem uniţi în cadrul NATO".

Faptul că alţi membri ai Alianţei participă la "asigurarea securităţii flancului estic al NATO" este o "necesitate" în faţa "unei ameninţări ruse care va persista în mod clar", a adăugat Wadephul.

Sursa: Agerpres

Etichete: NATO, Polonia, germania, moscova,

Dată publicare: 10-09-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Parlamentul European condamnă oficial ”încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova
Stiri externe
Parlamentul European condamnă oficial ”încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova

Parlamentul European condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova.

Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei
Stiri externe
Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.

Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, audiată într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice
Stiri externe
Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, audiată într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice

Soţia prim-ministrului spaniol Pedro Sachez, Begona Gomez, a compărut miercuri din nou în faţa unui judecător, într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice, transmite AFP.

Recomandări
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Stiri actuale
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului
EURomânia
Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului

Siguranța locurilor de muncă, facturile de la iarnă, AI și securitatea s-au aflat în centrul atenției la Strasbourg. Ursula von der Leyen a ținut în fața deputaților discursul despre Starea Uniunii.

Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO
Stiri actuale
Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO

Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Septembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28