Comandantul armatei germane cere mai mulți soldați pentru a fi suficient de pregătită pentru război până în 2029

11-09-2025 | 22:58
soldati germania
Getty

Armata germană trebuie să adauge 100.000 de soldați activi la cei 62.000 existenți pentru a îndeplini noile obiective ale NATO, menite să sporească pregătirea pentru amenințarea crescândă a agresiunii ruse.

Anca Ungureanu

Mesajul a fost transmis de comandantul armatei germane, într-un document confidențial văzut de Reuters joi.

„Este imperativ ca armata să devină suficient de pregătită pentru război până în 2029 și să ofere capabilitățile pe care Germania le-a promis (către NATO) până în 2035", a spus șeful Armatei, Alfons Mais, într-o scrisoare datată 2 septembrie și adresată șefului Statului Major al Apărării, Carsten Breuer.

El a declarat că atingerea acestor obiective este imposibilă cu nivelurile de personal aprobate în prezent, care includ și 37.000 de soldați non-activi.

Germania a început deja să-și sporească angajamentele față de aliații din Europa de Est, în special prin înființarea unei brigăzi germane în Lituania, care va număra aproximativ 5.000 de soldați, și printr-o patrulare navală în Marea Baltică pentru a contracara sabotajul submarin.

Mais a cerut o creștere de aproximativ 45.000 de soldați activi până în 2029 - anul în care alianța condusă de SUA a declarat că se așteaptă ca Rusia să fie capabilă de un atac la scară largă asupra aliaților occidentali.

Moscova a negat în mod constant orice intenție de a purta un război împotriva NATO sau a membrilor săi.

Sursa: Reuters

