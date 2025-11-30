Majoritatea afganilor primiți în SUA în 2021 sunt „semnalizați” pentru riscuri de securitate națională

Peste 5.000 de afgani aduși în SUA după retragerea forțelor americane din țară au fost „semnalizați” pentru probleme de „securitate națională”, potrivit datelor Departamentului Securității Interne obținute de The Post.

În total, autoritățile federale au descoperit „informații potențial defăimătoare” despre un număr total de 6.868 de persoane care au venit din Afganistan în cadrul operațiunii „Allies Welcome” a președintelui Biden din 2021, arată New York Post.

Din acest număr, 5.005 au prezentat probleme de securitate națională, în timp ce 956 de persoane au prezentat probleme de „siguranță publică” și 876 au fost semnalate pentru fraudă, potrivit datelor.

Department of Homeland Security a furnizat informațiile senatorului Chuck Grassley, președintele Comitetului Judiciar al Senatului, după ce acesta a adresat o serie de întrebări Departamentului Securității Interne în mai 2024.

Deși diverse agenții americane au reușit să rezolve multe dintre problemele semnalate, în septembrie existau încă 885 de persoane cu informații potențial negative pentru securitatea națională, reprezentând o posibilă amenințare.

În urma ambuscadei șocante de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington DC, președintele Trump a ordonat o revizuire a protocoalelor de securitate și verificare pentru migranții din 19 țări „cu risc ridicat”, împreună cu toate cazurile de azil aprobate de administrația anterioară.

Datele surprinzătoare au ieșit la iveală la doar câteva zile după ce suspectul Rahmanullah Lakanwal a deschis focul și a ucis-o pe Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, și l-a lăsat pe Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, membru al Gărzii Naționale, în stare critică la spital.

Verificări superficiale la primirea afganilor din 2021

De ani de zile, senatorul Grassley a făcut presiuni asupra FBI și DHS cu privire la „semnalele de alarmă evidente” din programul care a adus peste 70.000 de afgani în SUA după retragerea eșuată a trupelor în 2021.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a furnizat aceste informații într-o scrisoare adresată legislatorului pe 9 septembrie, la trei zile după ce inspectorul general al agenției a raportat că DHS „a întâmpinat obstacole în procesul de verificare, control și inspecție a tuturor persoanelor evacuate”.

„Am petrecut ani de zile atrăgând atenția asupra standardelor slabe de verificare din cadrul operațiunii Allies Welcome, în ciuda opoziției considerabile din partea administrației Biden și a multora dintre colegii mei din Congres”, a declarat Grassley pentru The Post.

„Din păcate, tragedia de săptămâna trecută din Washington nu face decât să-mi confirme și mai mult îngrijorările. Apreciez eforturile administrației Trump de a răspunde la observațiile mele și de a restabili ordinea în urma retragerii dezastruoase a administrației Biden din Afganistan și a haosului care a urmat”, a spus el.

Un alt raport al Departamentului de Securitate Internă (IG) a constatat că agenția avea un „proces fragmentat” pentru gestionarea potențialelor riscuri de securitate din cadrul programului.

Între timp, inspectorul general al Departamentului Justiției a raportat în iunie că 55 de persoane care se aflau pe lista de urmărire a teroriștilor au reușit totuși să ajungă într-un port american până în mai 2023. Unele dintre ele fuseseră adăugate pe listă în timpul evacuării.

„Potrivit FBI, necesitatea evacuării imediate a afganilor a depășit procesele normale necesare pentru a determina dacă persoanele care încearcă să intre în Statele Unite reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, ceea ce a crescut riscul ca persoanele rău intenționate să încerce să exploateze evacuarea accelerată”, a constatat IG.

Alți doi afgani, opriți dintr-un complot în 2024

Chiar în timpul întocmirii raportului, biroul IG a remarcat că autoritățile federale au acuzat doi cetățeni afgani, Nasir Ahmad Tawhedi și Abdullah Haji Zada, de planificarea unui complot inspirat de ISIS pentru a încerca să perturbe alegerile din 2024 din Oklahoma City.

Tawhedi — care a venit în SUA în 2021 cu o viză specială pentru imigranți și a făcut rost de două puști de asalt AK-47 și 500 de cartușe în 2024 — s-a declarat vinovat în iunie pentru furnizarea de sprijin material pentru ISIS și riscă până la 35 de ani de închisoare. Zada, în vârstă de 19 ani, a primit o pedeapsă de 15 ani.

Tawhedi ar fi lucrat pentru CIA ca agent de pază în țara sa natală.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a dezvăluit la câteva ore după împușcarea gardianului din 26 noiembrie că Lakanwal Tawhedi colaborase cu CIA în Afganistan. Ratcliffe a declarat că „nu ar fi trebuit să i se permită niciodată să vină aici”.

„Se pare că ar fi garantat pentru acest individ”, a declarat fostul director adjunct al FBI, Chris Swecker, pentru The Post, afirmând că colaboratorii „joacă tot timpul pe două fronturi”.

În ceea ce privește eforturile de verificare ale SUA în viitor, „trebuie să ai un analist sau un agent care să-i examineze pe fiecare dintre ei în mod critic și să stabilească niște criterii obiective de descalificare”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













