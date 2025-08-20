Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate

Stiri actuale
20-08-2025 | 17:59
accident
Profimedia

Un autobuz care transporta afgani deportaţi recent din Iran a intrat într-o coliziune şi a luat foc marţi, zeci de bărbaţi, femei şi copii pierzându-şi viaţa, relatează CNN.

autor
Sabrina Saghin

Cel puţin 76 de persoane au murit în urma ciocnirii care a avut loc pe un drum din Herat, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al guvernatorului, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi.

Autobuzul, care plecase din Islam Qala, un oraş situat lângă graniţa dintre Afganistan şi Iran, se îndrepta spre capitala Kabul când s-a produs accidentul, a spus Saeedi.

Imaginile de la faţa locului arată autobuzul cuprins de flăcări, cu nori de fum dens care se ridică spre cer. Fotografiile arată vehiculul carbonizat, înconjurat de oameni.

Cadavrele carbonizate ale pasagerilor au fost transportate la un spital provincial, potrivit lui Ahmadullah Muttaqi, directorul Departamentului de Informaţii şi Cultură din provincia Herat.

Citește și
Politie
Accident grav pe A1. Un bărbat a murit pe banda de urgență, lovit de un TIR condus de un șofer cu alcoolemie de 0,22 mg/l

Cel puţin 17 copii au murit în accident, a declarat Muttaqi.

Accidentul devastator a avut loc în contextul intensificării deportării imigranţilor afgani fără documente din Iran. Teheranul şi-a declarat anterior intenţia de a expulza milioane de afgani fără documente care făceau în Iran munci prost plătite, adesea în condiţii dificile.

Deportările, parte a unui program anunţat de Iran în martie, au crescut radical în zilele care au urmat conflictului dintre Iran şi Israel, alimentate de acuzaţii nefondate că afganii ar fi spionat pentru Israel înainte şi în timpul atacurilor.

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, peste jumătate de milion de afgani au fost expulzaţi din Iran în cele 16 zile de după încheierea conflictului cu Israelul, în iunie, în ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari mişcări forţate de populaţie din acest deceniu.

Mulţi afgani trăiesc de ani de zile în Iran, adesea în condiţii semipermanente, în ciuda lipsei documentelor.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, afganistan, morti,

Dată publicare: 20-08-2025 17:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO
Stiri externe
76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO

Peste 70 de persoane au murit marţi seara în Herat din vestul Afganistanului, în urma coliziunii între un autocar care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă, relatează AFP.  

Accident grav pe A1. Un bărbat a murit pe banda de urgență, lovit de un TIR condus de un șofer cu alcoolemie de 0,22 mg/l
Stiri actuale
Accident grav pe A1. Un bărbat a murit pe banda de urgență, lovit de un TIR condus de un șofer cu alcoolemie de 0,22 mg/l

Tragedie pe autostrada A1, miercuri dimineață. Un bărbat a murit pe loc după ce a fost lovit de o autoutilitară.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1, loviți de un TIR, au fost identificați. Ce a scos la iveală ancheta
Stiri actuale
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1, loviți de un TIR, au fost identificați. Ce a scos la iveală ancheta

Cei doi tineri care au murit într-un accident rutier pe Autostrada București - Pitești au fost identificați. Polițiștii presupun că cei doi adolescenți ar fi recurs la un gest extrem.

Recomandări
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12